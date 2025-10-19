Voli Ryanair per l’estate 2026, pensando già al prossimo viaggio low cost in Italia e all’estero

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Playa de las Teresitas a Tenerife

Si avvicinano Halloween e le feste natalizie 2025, che salutano l’anno e ci accompagnano verso il 2026, ma molti stanno già contando i mesi che mancano alle prossime vacanze estive. Non è mai troppo presto per programmare la prossima fuga in Italia e nel resto d’Europa immaginandoci stesi su spiagge paradisiache, camminando nei vicoli delle città di mare o esplorando quei gioielli nordici che da giugno a settembre hanno le temperature migliori per essere vissuti.

Con Ryanair è già possibile prenotare i voli diretti verso le destinazioni che avete segnato nella vostra lista dei desideri. Ecco alcune mete raggiungibili la prossima estate da Milano, Bologna e Napoli, con voli low cost a partire da 26 fino a 40 euro (i prezzi indicati possono variare nel tempo). Pronti a farvi ispirare?

Da Milano verso isole mediterranee e capitali europee

Se siete di Milano e state già sognando l’estate 2026, le occasioni per partire con un volo low cost Ryanair sono irresistibili. Alcuni esempi? Con 40 euro si raggiunge Valencia in diverse date di giugno e agosto, la meta ideale per mixare spiaggia, paella e architettura moderna. Chi preferisce un weekend culturale tra mercatini vintage, musei e tramonti sul Tamigi trova voli per Londra a soli 26 euro a giugno. La città in estate è ottima anche per picnic nei parchi reali, aperitivi sui rooftop panoramici di South Bank e spettacoli all’aperto.

Chi a settembre non vuole arrendersi all’arrivo dell’autunno, può partire per Tenerife a 58 euro (un prezzo basso contando che le isole Canarie si trovano a più di 4 ore di volo da Milano), tra paesaggi lunari, villaggi colorati e temperature ottime per gli amanti dell’estate.

Se partite dall’aeroporto di Milano Bergamo, invece, troverete l’occasione perfetta per prenotare una vacanza a Palma di Maiorca, una delle perle del Mediterraneo più amate, tra calette turchesi, locali sul mare e il fascino gotico della cattedrale di La Seu, con voli a 37 euro in diverse date di giugno.

Coloro che cercano un’estate tutta italiana tra città d’arte, mare cristallino e cucina tradizionale, la tratta Bergamo–Cagliari a 33 euro ad agosto è un affare per unire la vita da mare al fascino del centro storico cittadino. Un’alternativa? Il volo verso Napoli: a giugno e in diverse date di settembre, anche la città partenopea è raggiungibile a soli 33 euro. Una buona occasione per esplorare anche la Costiera Amalfitana (che dal 2026 sarà collegata a Parigi con il treno più bello del mondo).

iStock

Da Bologna a Malta e a Santander

Mare azzurro, immersioni tra le calette, borghi in pietra dorata che creano un’atmosfera d’altri tempi e rilassata: Malta è raggiungibile facilmente da Bologna con voli a soli 35 euro tra fine agosto e il mese di settembre. Un’ultima chicca? Da Bologna si può volare a Santander a 35 euro a giugno, inseguendo le onde dell’oceano, rilassandosi nelle pinete e assaporando le tipiche tapas sulle spiagge dorate, alla scoperta di una Spagna settentrionale davvero autentica.

Da Napoli a Salonicco e a Zagabria

Per volare verso la Grecia meno turistica, ma ricca di fascino, si trovano offerte a 37 euro per Salonicco partendo da Napoli a fine agosto e per tutto settembre: un viaggio speciale tra antichi monumenti bizantini, vita notturna vivace e ottimo cibo a ogni angolo, oltre alle spiagge in cui rilassarsi sotto al sole estivo.

Sempre da Napoli, chi ama le città d’arte e i viaggi slow può raggiungere Zagabria a 35 euro a luglio: elegante e vivibile, regala piazze, caffè e mercatini estivi in cui immergersi e offre un ottimo punto di partenza per escursioni tra i meravigliosi laghi e parchi della Croazia.