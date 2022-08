Vola verso le più belle città del mondo: offerta imperdibile di fine estate

Fonte: 123rf Vista di Barcellona e de "La Rambla"

L’estate non è ancora terminata ma la voglia di programmare un viaggio fuori porta all’insegna del relax, della voglia di staccare la spina dalla routine quotidiana, di visitare posti nuovi e di provare a immergersi in tradizioni e culture diverse durante i primo giorni dell’autunno si fa già sentire.

Ed ecco che con un tempismo impeccabile ci pensa la nota compagnia aerea Ryanair a darci qualche consiglio. Per programmare un più che meritato city break tra settembre e ottobre, in modo semplice ed economico, optando per una meta carica di fascino, facilmente raggiungibile e che sappia riempire di emozioni ed energia chi sceglierà di visitarla. Magari prenotando fin da subito il proprio viaggio del cuore grazie a delle offerte davvero imperdibili.

Un tour tra monumenti, musei, strade vivaci e piene di vita e deliziose specialità del luogo, da gustare nei tantissimi locali e ristoranti che troverete lungo il cammino. Insomma, delle località davvero imperdibili.

Le mete consigliate

Come Londra, capitale inglese e città estremamente contemporanea e multietnica. Da sempre super gettonata per chi voglia trascorrere qualche giorno lontano da casa e capace di stupire chiunque vi si rechi. Una località unica e bellissima, in ogni stagione. E in cui potrete ammirare monumenti secolari, i patrimoni UNESCO, i musei e i verdissimi parchi che caratterizzano la città. Ma anche vivere esperienze eccezionali attraverso l’arte, la musica e la cultura di una città piena di vita e di bellezze.

Altra meta consigliata e sempre tra i primi posti per un city break carico di energia e divertimento è Barcellona (nella foto), in Spagna. Una città celebre soprattutto per l’arte e l’architettura, vivacissima e cosmopolita. E che dona sempre validissime ragioni per tornare. Qui, oltre alla bellezza delle opere lasciate da geni creativi del calibro dell’architetto catalano Antoni Gaudí, potrete gustare i sapori tipici del luogo e lasciarvi incantare e travolgere dalla sua strepitosa energia e vitalità.

E che dire, poi, di Agadir, in Marocco. Una località rinomata per le sue lunghissime spiagge sabbiose, in cui rilassarsi e vivere qualche giorno di puro benessere e pace. Un luogo perfetto per gli appassionati di sport acquatici, di affascinanti escursioni e di gite. Magari facendo visita al tradizionale mercato Souk o passeggiando tra i negozi di Port de Plaisance. Per vivere un’esperienza davvero unica.

Le intramontabili

Ma non solo. Perché tra le mete ideali dove trascorrere il vostro city break c’è anche l’intramontabile Vienna, la capitale dell’Austria, anche detta la “Città della Musica”. Una località ricca di arte, cultura e bellezze da scoprire e osservare a ogni passo.

O Siviglia, altra città spagnola, perfetta per vivere un divertente city break è una località particolarmente apprezzata per l’architettura moresca, per il suo clima mite e per le prelibatezze culinarie che arrivano direttamente dalla tradizione del luogo. E che sapranno rendere il vostro soggiorno ancora più piacevole. Fino ad arrivare a Dublino, una città dinamica, sempre bellissima e amichevole. Caratterizzata dalle case colorate di Merrion Square, dai musei dal grande valore artistico e culturale e da un animo pieno di entusiasmo e vita. E che non potrete fare a meno di amare.