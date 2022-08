Barcellona ti attende con un’incredibile novità

Barcellona, meta tra le più gettonate e amate, ma anche città piena di energia, vita, arte e monumenti apprezzati e conosciuti in tutto il mondo, come Casa Milà, anche nota come La Pedrera. L’ultima opera civile realizzata dal famoso architetto Antoni Gaudí che ne testimonia il genio creativo e lo stile inconfondibile. Moderno, all’avanguardia e che si si ispira alle forme della natura, ricalcandone le sinuosità e il fascino senza fine.

Un edifico dalla bellezza unica, visitato da chiunque decida di soggiornare nella splendida Barcellona come tappa obbligatoria, incantando per la sua originalità e per la sua assoluta capacità di stupire chiunque lo osservi. E che oggi regala ai suoi visitatori qualcosa di più. Un’esperienza esclusiva, capace di aprire le porte ad angoli della casa fino ad ora impossibili da ammirare, grazie all’utilizzo della realtà aumentata, la Pedrera Magical Vision.

Un tour che attraverso l’utilizzo di speciali visori da indossare come dei semplicissimi occhiali, unisce la realtà a degli ologrammi, permettendo al pubblico di osservare da vicino angoli dell’edificio inesplorati e carichi di storia e di suggestione. Come il mezzanino, un soppalco che circonda il Patio de les Papallones e che non era mai stato aperto al pubblico. Trasportandolo in un viaggio attraverso il tempo e in ambienti sempre diversi. Per vivere un’esperienza che sarà difficile dimenticare all’interno di uno dei monumenti più ammirati e studiati al mondo.

E da dove partire se non dal suo punto più alto, il tetto. Un luogo iconico e in cui ogni dettaglio segue un preciso disegno, ricalcando la forma morbida e ondulata della facciata principale, con un netto riferimento ai quattro elementi della natura: fuoco, aria, terra e acqua.

Ed è dall’acqua e dai suoi abitanti che Gaudì ha tratto la sua ispirazione anche per la realizzazione della soffitta, chiamata la “Soffitta della Balena”. Un luogo che si compone di 270 archi di mattoni piatti come a ricreare il ventre di un grande cetaceo. E che grazie alla Pedrera Magical Vision è possibile ammirare dall’interno, come in una novella favola da vivere in prima persona. Senza perderne nemmeno un particolare. Ma non è finita qui.

Scendendo più giù, si arriva all’appartamento dei vicini. Una riproduzione della casa di una famiglia borghese della Barcellona dei primi anni del XX secolo. E in cui Gaudí fa rivivere l’atmosfera e lo stile tipico del tempo, attraverso bellissime finiture decorative e camere spaziose. Volte ad ospitarne gli abitanti e donargli il massimo del comfort.

Infine, arrivando al piano terra, ecco aprirsi davanti agli occhi due vere opere d’arte: lo splendido cortile dei fiori (Passeig de Gràcia) e il cortile delle farfalle (Carrer Provença). Che testimoniano in modo indelebile l‘essenza dello spirito creativo di Gaudí e la sua formidabile capacità di unire il suo genio ed estro alla perfezione della natura. Creando opere di pura bellezza e dal fascino immortale. Capaci di suscitare emozioni sempre uniche e nuove e che, grazie al Pedrera Magical Vision, potranno essere vissute da sempre più persone e raccontate negli anni a venire.

