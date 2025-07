In occasione dell'uscita del nuovo film I Puffi è possibile vivere un'esperienza magica, e irripetibile, in un bosco magico in Europa. Ecco come

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Airbnb Vivere come un puffo: l'esperienza dell'estate in Belgio

L’esperienza più magica dell’estate di vive in Europa, ad appena un’ora di aereo dall’Italia, in un bosco suggestivo che sta per subire un incantesimo. Ci troviamo in Belgio e più precisamente ad Anhée, in un comune popolato da circa 6.000 persone nella provincia vallona di Namur. È qui che Puffolandia sta prendendo vita, è sempre qui che grandi e bambini possono vivere come i Puffi per un giorno.

In occasione dell’uscita del nuovo film I Puffi, nei cinema del mondo a luglio e in Italia dal 27 agosto, Airbnb ha pensato bene di regalare ai sognatori di tutte le età una delle esperienze più incredibili di una vita intera: vivere una giornata da Puffo nella terra d’origine delle creature blu che allietano con spensieratezza le giornate delle persone da generazioni.

Ma cosa aspettarsi da questa avventura? Una visita alla casa di Grande Puffo, l’esplorazione di Puffolandia e tantissime altre attività, per bambini di ogni età, da svolgere nell’arco della giornata tra i suggestivi boschi del Belgio.

Trascorrere una giornata insieme a Puffi: succede in Belgio

Se anche voi, come molti, vi siete domandati com’è vivere a Puffolandia potrete avere la vostra risposta questa estate grazie all’iniziativa di Airbnb che celebra il fantastico mondo dei nostri amici blu, proprio in concomitanza dell’uscita dell’attesissima pellicola I Puffi – Il film.

Per l’occasione, infatti, due famiglie potranno vivere una giornata nella patria dei Puffi, tra i boschi rigogliosi di Anhée, insieme a coinquilini alti “due mele o poco più”. Ma cosa riserva questa esperienza?

Airbnb

Quattro ore di divertimento assicurato tra giochi, come tiro con l’arco, coreografie e danze, passando con la personalizzazione del proprio cappello da indossare per tutta la giornata, e anche dopo. Questa giornata, inoltre, sarà l’occasione per assaggiare alcune delle prelibatezze gastronomiche più amate dai Puffi come i dolci blu, le Puffbacche e le amatissime patatine fritte di Puffetta.

E se siete preoccupati che Gargamella possa rovinare i piani e la vostra giornata spensierata niente paura, l’ispezione fatta dai Puffi nel bosco ha confermato che di lui non c’è neanche l’ombra. Potrete, invece, approfittare della presenza di Nicolas Tytgat, nipote del creatore dei Puffi Peyo: sarà proprio lui ad accogliere gli ospiti e ad accompagnarli in tutte le attività previste nell’arco della giornata.

Oltre a giocare, mangiare e bere nella casa di Grande Puffo, lontano dal villaggio per una missione speciale che verrà svelata nel film, gli ospiti saranno invitati a prendere parte alla coreografia virale del nuovo film grazie alla presenza di un coreografo incaricato dai Puffi in persona.

Airbnb

Come prenotare l’esperienza

Se volete entrare nel magico mondo di Puffolandia, e vivere come fanno i personaggi blu dei nostri cartoni preferiti, potete prenotare l’esperienza su Airbnb a partire dal 16 luglio 2025 dalle ore 12.00 (Cest).

L’avventura è completamente gratuita e include anche attività e degustazioni. Non è incluso, invece, il viaggio di andata e di ritorno verso Anhée, che dista appena 100 km da Bruxelles. L’esperienza è destinata a due famiglie, per un massimo di 4 persone, in due sessioni distinte da 4 ore che si svolgeranno, entrambe domenica 3 agosto 2025. Non ci resta che augurarvi buon viaggio nella magica terra dei Puffi.