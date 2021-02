Virgin svela come sarà viaggiare su Hyperloop

editato in: da

Il primo test con dei veri passeggeri a bordo di un Hyperloop è stato effettuato lo scorso mese di novembre. “That was awesome!” (“È stato eccezionale!”) ha commentato uno dei due dipendenti della Virgin che hanno fatto l’esperimento, spostandosi di soli 500 metri per 15 secondi in un centro di prova situato nel deserto del Nevada, negli Stati Uniti.

La Virgin, capitanata da quel genio di Sir Richard Branson, fondatore del Virgin Group che possiede dalle compagnie aeree alle catene di palestre, ha rilasciato in questi giorni il primo video che mostra come sarà l’esperienza dei passeggeri che avranno la fortuna di viaggiare a bordo del treno più veloce di sempre.

Si viaggerà comodamente all’interno di un “pod” una capsula dal design minimal ma confortevole, studiata nei minimi dettagli per evitare che i passeggeri debbano alzarsi durante il viaggio.

La velocità dell’Hyperloop è a dir poco folle. Il treno viaggerà a 1126,54 chilometri orari. Il video mostra in anteprima come saranno le stazioni ferroviarie predisposte per questo treno, una via di mezzo tra la metropolitana automatica e il gate d’imbarco di un aeroporto. Ogni “pod” potrà ospitare 28 passeggeri, pertanto ci saranno tanti accessi ai singoli “pod”.

Le “carrozze” del treno saranno sprovviste di finestrini, pertanto durante il viaggio ci si dovrà soltanto rilassare. Ogni poltrona sarà dotata di prese per collegare smartphone e qualunque altro device per guardare un film o fare smart working.

La Virgin sta realizzando il sogno di Elon Musk, fondatore di SpaceX e CEO di Tesla, che ha mostrato per la prima volta i “white paper” del progetto Hyperloop nel 2013. I prossimi test, compresi quelli relativi al software che dovrà gestire l’Hyperloop, saranno cruciali. La compagnia attende l’attestato di sicurezza entro il 2025 per poi partire ufficialmente entro il 2030. Ma la situazione si evolve molto velocemente e, se andrà avanti a questo ritmo, ciò che viene mostrato nel video potrebbe realizzarsi molto prima del previsto..