L’unica funivia Italiana che permette di viaggiare sul tetto (e altre novità)

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Ammirare con i capelli al vento i massicci montuosi di Catinaccio e Latemar da una prospettiva privilegiata. È l’esperienza incredibile che offre la funivia cabrio di Tires, alla sua prima stagione estiva, l’unica in Italia che permette di viaggiare anche sul tetto. Quattro chilometri che si percorrono in una decina di minuti, dai 1.100 metri della stazione di Tires fino ai 1.743 dell’arrivo a Malga Frommer. Un’occasione imperdibile che si unisce a tante altre novità dell’estate in Val di Fassa e nella zona di Carezza, tra le località simbolo del Trentino-Alto Adige.

L’estate in Val di Fassa-Carezza è all’insegna delle novità

Nuovo è anche il Lunar Tour, un facile percorso ad anello sul plateau della Terrazza delle Dolomiti sul Sass Pordoi, a quota 2.950 metri. Un sentiero di un chilometro sviluppato in falsopiano, con un panorama incredibile a 360 gradi.

Gli amanti delle lunghe escursioni, poi, devono assolutamente provare il nuovo itinerario di Col Bel, accessibile sia dalle creste del Buffaure (Pozza di Fassa) che dal Ciampac (Alba di Canazei) partendo da Sella Brunech, a 2.418 metri. Passando da Col Aut (2.490 metri), il punto più alto, si prosegue fino a Col Bel, da cui si può ammirare un panorama spettacolare.

Le novità continuano con i nuovi percorsi tematici per famiglie del Ciampac e lo storytelling “La principessa di Dolèda”, la performance dedicata ad alcune tra le più belle leggende delle Dolomiti ai piedi dell’omonima leggiadra installazione sul Belvedere Col dei Rossi.

Se, invece, desiderate vivere un’avventura adrenalinica, anche d’estate la fly-line al Ciampedie regala emozioni incredibili: sei minuti di discesa nel bosco, sospesi tra gli alberi, fino a Pian Pecei.

Il nuovo labirinto di legno che invita a scoprire il territorio

Un’altra delle grandi novità della Val di Fassa è un mega labirinto in legno di 400 metri quadrati, inaugurato i primi di luglio accanto al Rifugio Buffaure. Si chiama “La tana di Buffy” – il nome del coniglietto nano che in futuro sarà al centro di un sentiero tematico – ed è un progetto realizzato dall’artista trentino Franz Avancini, pensato per i più piccoli, ma che conquista anche i più grandi, i quali potranno avventurarsi alla ricerca delle tre nicchie nascoste dove sono collocate alcune sorprese, tra sculture, giochi e illusioni ottiche.

Un vero unicum in Trentino, creato con l’intento di invitare i visitatori a scoprire questo splendido territorio. Il grande labirinto in legno ospiterà un’altra opera d’arte realizzata con rami intrecciati, che si aggiungerà all’aquila con 12 metri di apertura alare, al branco di cinque e alle sedute panoramiche dalle fogge particolari disseminate nell’area escursionistica.

Per gli amanti delle passeggiate, ogni venerdì si svolge “Brunch&Hike”, camminata accompagnata dal Buffaure a Val San Nicolò, preceduta da una tipica merenda ladina (“marindel”). Il sabato, invece, c’è la possibilità di percorrere con la guida l’anello panoramico del Col Bel, un meraviglioso nuovo percorso da cui ammirare le più belle cime dolomitiche.

Infine, se volete lasciare la macchina a casa e spostarvi in maniera sostenibile nella splendida valle nelle Dolomiti, è disponibile il PanoramaPass, la tessera plurigiornaliera che consente di accedere liberamente a tutti i 32 impianti Fassa-Carezza.