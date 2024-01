Non solo borghi: nasce il progetto le “Strade più belle d’Italia”

Abbiamo tutti familiarità con i “Borghi più belli d’Italia“, un’associazione che promuove i piccoli centri abitati italiani che decidono di associarsi ad essa con una qualifica di “spiccato interesse storico e artistico”. A farne parte sono diverse e magiche perle nostrane, ma la verità è che non sono le uniche.

Per questo motivo, Italy Discovery & Countryside, in collaborazione con l’associazione dei “Borghi più belli d’Italia” e l’Anci, ha lanciato un nuovissimo e interessantissimo progetto: le “Strade più belle d’Italia“.

Il nuovo progetto

Questo nuovo progetto si basa sulla creazione di magnifici itinerari turistici che attraversano territori e borghi del nostro Paese e che sono uno più bello dell’altro. L’obiettivo principale è quello di promuovere la campagna italiana e attrarre turisti sportivi, anche con lo scopo di destagionalizzare il flussi dei visitatori.

Strade e sentieri che si possono percorrere a piedi, in auto, moto e bicicletta per poi fermarsi ad ammirare paesaggi incantevoli e borghi rimasti fermi nel tempo, dove però poter gustare i sapori del territorio.

Angoli che offrono diverse opportunità, che vanno dallo sport, alla salute, alla cultura, al benessere, alla convegnistica, al buon cibo. Alla base di tutto ciò c’è la straordinaria campagna del Belpaese, suggestivi paesaggi rurali che sono in grado di attrarre qualsiasi tipo di turista.

Il primo tracciato

Il progetto è appena nato e per questo è ancora da delineare nei dettagli, ma quel che è certo è che il primo tracciato sarà in Lucchesia.

La Lucchesia si trova in Toscana e si distingue per essere una zona costellata di ampi paesaggi di pianura che sono tipici delle campagne che circondano Lucca.

Qui sorgono parchi storici, ville antichissime ma anche la montagna, una serie di bellezze naturali e non che non è facile trovare altrove. Il primo percorso toccherà la Garfagnana, un’area storico-geografica della provincia di Lucca compresa tra le Alpi Apuane, l’Appennino tosco-emiliano e confinante anche con la Versilia.

Da queste parti scorre il fiume Serchio con i suoi numerosi affluenti, per questo si presenta come una terra ricchissima di boschi, ma anche di altre meraviglie da scoprire.

Il punto preciso in cui inizierà il tracciato sarà Castelnuovo di Garfagnana, cuore pulsante della stessa Garfagnana e uno dei borghi più interessanti da visitare in zona: offre un centro storico piccolo ma perfettamente conservato e dove si intrecciano una serie di stradine strette di origine medievale. Tra le attrazioni da vedere non possiamo non menzionare il suo Duomo, dalla facciata austera e costruita in pietra grigia, ma con interni che proteggono una serie di opere sacre risalenti ai secoli XV e XVI. Molto bella è anche la Rocca Ariostesca, in cui visse Ludovico Ariosto per 3 anni.

Il punto di arrivo di questo tracciato, invece, sarà il mare e più precisamente la Versilia, regione storico-geografica della Toscana nord-occidentale all’interno della provincia di Lucca, che si affaccia sulle acque del Mar Tirreno.

Un unico, grande e splendido arenile delimita la Versilia lato mare, che alle spalle è protetta dalla possenti cime delle Alpi Apuane. Una zona ricca di agi e divertimenti, ma anche pregna di ricchezze d’arte, cultura, storia e tradizioni.

Non resta che aspettare ulteriori nuovi sviluppi su quelle che saranno le “Strade più belle d’Italia”.