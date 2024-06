Per la prima volta il Tour de France parte dall’Italia

Si svolgerà per la prima volta in Italia la Grande Partenza del Tour de France, un avvenimento storico per il nostro Paese. L’edizione 2024 della gara ciclistica a tappe su strada più famosa al mondo partirà il 29 giugno da Firenze, muovendosi poi attraverso l’Emilia Romagna e dirigendosi infine verso il Piemonte, prima di pedalare alla volta della Francia. Tre tappe italiane che toccheranno città e paesaggi magnifici. Sempre per la prima volta, la gara non si concluderà a Parigi, bensì a Nizza.

Tour de France 2024: le tappe in Italia

La prima tappa del Grand Départ della 111° edizione del Tour de France toccherà Firenze, culla del Rinascimento italiano. Per le strade del capoluogo toscano si respira un’aria di festa, con bandiere e cartelloni gialli comparsi un po’ ovunque, mentre la città si anima di appassionati di ciclismo provenienti da tutto il mondo, per il doppio evento: la presentazione delle squadre del 27 giugno – in diretta da piazzale Michelangelo, dalle ore 18 – e la partenza di sabato 29 giugno, che renderà omaggio a Gino Bartali, attraversando i luoghi che lo hanno visto diventare uno dei grandi padri del ciclismo italiano. Da qui si percorreranno le panoramiche strade dell’Appennino tosco-emiliano, fino ad arrivare a Rimini, sulla costa del mar Adriatico.

La seconda tappa parte da Cesenatico, la località balneare che ha dato i natali a Marco Pantani. Qui i ciclisti percorreranno alcuni splendidi tratti pianeggianti tra Ravenna e Faenza prima di affrontare le prime due impegnative salite, la Monticino e in particolare la Gallisterna, a poca distanza dal circuito di Imola, dove Julian Alaphilippe è stato incoronato campione del mondo nel 2020. Il gran finale prevede un doppio circuito della città di Bologna, con un duplice passaggio sulla emblematica salita di San Luca (1,9 km al 10,6%), che ha visto Primoz Roglic dominare sia nella cronometro del Giro d’Italia nel 2019 che nell’ultimo Giro dell’Emilia, lo scorso autunno.

Per la terza giornata, il percorso del Tour de France si svolgerà sulla strada dall’Emilia-Romagna al Piemonte, con partenza da Piacenza, toccando le province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino. Con i suoi 231 chilometri, la terza tappa è la più lunga delle 21 in programma. Il percorso include il passaggio per Tortona in memoria del grande Fausto Coppi, l’attraversamento delle Langhe, patrimonio UNESCO insieme a Roero e Monferrato, e alcune delle strade già percorse dalla Milano-Sanremo, in uno scenario di naturale bellezza. Gran finale nel Torinese, a Carmagnola, con vista su Stupinigi, e poi Torino, con un arrivo spettacolare. Martedì 2 luglio, si bisserà con la partenza da Pinerolo fino al traguardo di Valloire, in Francia.

Tour de France 2024: il calendario delle tappe

Ecco il calendario di tutte le tappe del Tour de France 2024.

Tappa 1: Firenze- Rimini (206 km), sabato 29 giugno, ore 12.40

Tappa 2: Cesenatico-Bologna (200 km), domenica 30 giugno, ore 12.35

Tappa 3: Piacenza-Torino (229 km), lunedì 1 luglio, ore 11.35

Tappa 4: Pinerolo-Valloire (138 km), martedì 2 luglio, ore 13.15

Tappa 5: Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas (177 km), mercoledì 3 luglio, ore 13.30

Tappa 6: Mâcon-Dijon (163 km), giovedì 4 luglio, ore 13.50

Tappa 7: Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin (Crono 25 km), venerdì 5 luglio, ore 13.05

Tappa 8: Semur-en-Auxoi-Colombey-les-Deux-Églises (176 km), sabato 6 luglio, ore 13.20

Tappa 9: Troyes-Troyes (199 km), domenica 7 luglio, ore 13.35

Tappa 10: Orléans-Saint-Amand-Montrond (187 km), martedì 9 luglio, ore 13.25

Tappa 11: Évaux-les-Bains-Le Lioran (211 km), mercoledì 10 luglio, ore 11.30

Tappa 12: Aurillac-Villeneuve-sur-Lot (204 km), giovedì 11 luglio, ore 12.50

Tappa 13: Agen-Pau (171 km), venerdì 12 luglio, ore 13.50

Tappa 14: Pau-Saint-Lary-Soulan (152 km), sabato 13 luglio, ore 13.20

Tappa 15: Loudenvielle-Plateau de Beille (198 km), domenica 14 luglio, ore

12.05

12.05 Tappa 16: Gruissan-Nimes (187 km), martedì 16 luglio, ore 13.30

Tappa 17: Saint-Paul-Trois-Chateaux-Superdèvoluy (178 km), mercoledì 17 luglio ore 12.45

Tappa 18: Gap-Barcelonette (179 km), giovedì 18 luglio, ore 13.20

Tappa 19: Embrun-Isola 2000 (145 km), venerdì 19 luglio, ore 12.30

Tappa 20: Nizza-Col de la Couillole (133 km), sabato 20 luglio, ore 13.55

Tappa 21: Monaco-Nizza (34 km, cronometro individuale), domenica 21 luglio, ore 14.40