Sono queste le mete più accoglienti del mondo

L’undicesima edizione dei Traveller Review Award di Booking ha premiato le strutture ricettive di 220 Paesi e territori per il loro impegno nel garantire un servizio e un’ospitalità eccellenti in maniera costante nel corso dell’anno.

Per il 2023, le mete più accoglienti al mondo sono distribuite su cinque continenti e comprendono bellezze costiere poco note, mete rurali immerse in paesaggi naturali mozzafiato e una vivace metropoli latino-americana.

Tutte, sono state scelte in base alla percentuale di strutture ricettive partner che hanno ricevuto un Traveller Review Award 2023 e rappresentano anche per i viaggiatori una fonte imperdibile di ispirazione per i loro futuri viaggi.

Polignano a Mare, città più accogliente del mondo

La meta più accogliente del mondo in assoluto è l’italiana Polignano a Mare, dall’affascinante centro storico arroccato su uno sperone a picco sull’Adriatico, nota per aver dato i natali a Domenico Modugno.

Stupenda è la spiaggia, Lama Monachile, racchiusa tra due altissime scogliere e protesa verso il mare azzurro, uno scenario da cartolina tra i più fotografati della zona.

Parole di orgoglio sono quelle del Sindaco Vito Carrieri: ““Polignano a Mare, come città più accogliente del mondo, rappresenta il miglior riconoscimento a cui la comunità che mi onoro di rappresentare potesse ambire dal punto di vista turistico. Gli utenti di Booking.com hanno premiato le competenze, la passione e i sacrifici profusi quotidianamente dagli operatori e dagli addetti al settore. Mi piace pensare che questa eccellente ospitalità sia anche stata influenzata dall’attitudine all’accoglienza della nostra popolazione, dalle meraviglie paesaggistiche, dalle tradizioni, dagli eventi culturali e dall’enogastronomia di qualità tipici del nostro territorio“.

Città di Hualien, Taiwan

Hualien è una delle città più belle di Taiwan, sulla costa est, in un paesaggio autentico plasmato da alte cime a picco sul mare dove rimangono forti e vive le tradizioni e le usanze degli aborigeni.

Porta d’accesso al Parco Nazionale di Taroko, è perfetta per praticare trekking, escursioni, gite in mountain bike e scattare foto incredibili nel regno della biodiversità.

San Sebastiàn, Spagna

Lungo il Golfo di Biscaglia, in invidiabile posizione sul Mar Cantabrico, San Sebastiàn è una città unica, romantica, trendy e vivace.

Le sue spiagge sono inconfondibili e leggendarie, tra le più incantevoli del mondo. Ma non basta: è la patria della movida notturna, di prestigiosi eventi culturali e di una cucina davvero appetitosa.

Dresda, Germania

Tra le mete più accoglienti del mondo anche Dresda, capitale della Sassonia, un gioiello architettonico di splendidi edifici barocchi.

È conosciuta anche come la “Firenze dell’Elba”, grazie ai musei di assoluto valore e allo splendore dei suoi monumenti più importanti.

Klaipeda, Lituania

Alla foce del fiume Nemunas, Klaipeda offre al visitatore tutto il fascino del suo ricco passato, in particolare nella zona del Castello, la più antica della città.

Da vedere il Museo del Castello, la scultura “Sogno d’Infanzia” al terminal delle navi, la centrale Piazza del Teatro, il ponte girevole “delle Catene” e la bella scultura “Il topolino magico”.

York, Regno Unito

Nella contea inglese del North Yorkshire, la città fortificata di York conserva intatto il fascino del suo passato: le strade in ciottoli, i musei, l’abbazia immersa nel verde, la Cattedrale gotica del XIII secolo con due campanili e vetrate medievali sono soltanto alcuni affascinanti esempi.

Non manca la leggenda: York sarebbe una delle città più infestate della Gran Bretagna.

Ushuaia, Argentina

Alla “fine del mondo”, nell’arcipelago della Terra del Fuoco, Ushuaia è una località turistica abbracciata dai Monti Martial e dal canale di Beagle.

È il punto di partenza per andare alla scoperta dell’Isla Yécapasela, conosciuta come “l’isola dei pinguini”, e per le crociere in Antartide.

Porto De Galinhas, Brasile

A una sessantina di chilometri da Recife, Porto De Galinhas è la meta ideale per fuggire dal freddo e dalla nebbia e godersi l’inverno al caldo.

Premiata più volte come “spiaggia più bella del Paese”, dona un’allegra atmosfera caraibica e una vasta gamma di ristoranti, negozi, e locali.

Città del Messico, Messico

La capitale del Messico sorprende con il suo meraviglioso centro storico, uno dei più belli del mondo, ricco di attrazioni da non perdere.

Qualche esempio? Plaza de la Constitucion, una delle più grandi al mondo, l’immensa Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, l’antico Templo Mayor e il Palacio Nacional.

Gold Coast, Australia

Regione metropolitana a sud di Brisbane, Gold Coast, sulla costa orientale dell’Australia, è nota per le lunghe spiagge di sabbia fine, la pratica del windsurf e l’ingegnoso sistema di corsi d’acqua e canali navigabili.

Ospita anche parchi a tema come Dreamworld, Sea World e Wet’n’Wild.