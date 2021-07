Pic-nic in cabinovia: succede a Innsbruck

editato in: da

Adagiata sulle sponde del fiume Inn a 574 metri di altitudine, e circondata dalle splendide e suggestive cime delle montagne, la deliziosa e incantevole Innsbruck non ha bisogno di presentazioni, proprio lei che con gli anni è riuscita a conquistare il cuore e l’attenzione di tutti gli amanti della natura.

La capitale delle Alpi è la meta perfetta per gli amanti dello sport e della natura, ma anche per chi cerca esperienze all’insegna dell’arte, della cultura, della storia e dell’architettura. A tutto questo si aggiunge una lunga tradizione gastronomica, sempre attenta alle tendenze internazionali che permettono tante rivisitazioni, che rende Innsbruck la destinazione perfetta per un itinerario di viaggio gourmet.

Ma oggi, la dinamica e incantevole città del Tirolo, già ricca di sorprese e contrasti, ha deciso di ampliare la sua offerta con un’esperienza unica che unisce tutto il fascino della natura e dei panorami suggestivi del territorio alla sua lunga tradizione gastronomica.

Si tratta del picnic in cabinovia, un food tour goloso e irrinunciabile per chi vuole provare la cucina tirolese e vivere un’esperienza seducente e unica. Un’esperienza insolita che prende vita questa estate grazie alla Cabinovia gourmet del Patscherkofel.

A Innsbruck, infatti, la funivia panoramica non serve solo per raggiungere l’alta quota della maestosa e imponente montagna che domina la città, ma consente anche di gustare, lungo il tragitto, i deliziosi piatti della tradizione tirolese.

Così, salendo ad alta quota e sorvolando il bellissimo panorama montano fino alla vetta, sarà possibile accomodarsi a una tavola apparecchiata con stile, per gustare ogni genere di prelibatezze godendo della vista più incredibile di sempre.

Non solo picnic, però, si può scegliere anche di fare colazione o cenare nella Cabinovia gourmet. Ma non è tutto, perché gli amanti della natura potranno optare per un altro e fantastico tour, quello del trekking in alta quota con tanto di merenda in cima.

Salendo sulla Nordkette, la suggestiva montagna di Innsbruck, i viaggiatori potranno ristorarsi con un particolarissimo picnic a oltre 2.000 metri. Si prende la Nordkettenbahnen che parte dal centro della città e si scende alla fermata Seegrube.

Prenotando l’esperienza proposta dall’ente del turismo, basterà ritirare lo zaino precedentemente prenotato e già pronto con accessori da picnic e cibo, ovviamente, per una merenda suggestiva e caratteristica immersa nel verde.