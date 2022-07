Austria, a tutta natura: cosa visitare

Al confine con l'Italia c'è un Paese che regala meraviglie naturali che lasciano senza fiato: l'Austria. Per questo motivo abbiamo deciso di selezionare per voi 10 esperienze da fare in questo luogo all'insegna della natura. La prima attività che vi proponiamo è fare una visita alle Cascate di Krimml le cui acque scendono da un’altezza di 380 metri. Vi basti pensare che sono tra le più alte d’Europa.