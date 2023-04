La scalinata più famosa d’Italia si tinge di rosa: è magia

Fonte: iStock Mostra delle azalee capitoline a Piazza di Spagna

Ogni giorno migliaia di avventurieri si mettono in viaggio per andare alla scoperta di tutte le meraviglie naturali e artificiali che appartengono al nostro pianeta. Lo fanno per esplorare il globo, per toccare con mano le culture e le tradizioni delle popolazioni, ma anche per visitare i luoghi iconici e i monumenti artistici e architettonici che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi.

E se parliamo di luoghi che sono diventati celebri in tutto il mondo, non possiamo non pensare al BelPaese. L’Italia, infatti, ospita alcuni dei più straordinari capolavori del presente e del passato, quelli che caratterizzano il nostro patrimonio e che popolano le istantanee più belle di viaggio.

Tra i luoghi più visitati e celebrati del BelPaese troviamo anche Roma. Le cose da fare e da vedere nella Capitale sono tantissime, così come sono molte le tappe imperdibili per chi arriva in città. Organizzare un viaggio qui, lo sappiamo, è sempre un’ottima idea, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Tuttavia, raggiungere la città eterna adesso, permette di ammirare uno dei luoghi urbani più popolari in una veste completamente inedita. Sì perché la scalinata più famosa di Roma, e d’Italia, si è colorata di rosa ed è bellissima.

Roma in primavera è un omaggio alla bellezza

Organizzare un viaggio a Roma, come abbiamo anticipato, è sempre un’ottima idea. La Capitale d’Italia, infatti, conserva un patrimonio artistico, architettonico e culturale di immensa bellezza che parla di presente e di passato, e che da sempre incanta e influenza il mondo intero.

Le antiche testimonianze che puntellano il nucleo urbano, come il Colosseo e i Fori Imperiali, raccontano la storia gloriosa di un passato che non si può dimenticare e che sopravvive da secoli. Al fianco di queste, poi, si snodano tutta una serie di capolavori che raccontano il passaggio di grandi artisti e scultori.

Le cose da fare e da vedere in città sono tantissime, e tutte sono destinate a lasciare senza fiato. Tuttavia passeggiare per la Capitale durante la stagione primaverile è un’esperienza che consigliamo di fare a tutti, almeno una volta nella vita. Non solo perché il clima diventa più caldo e piacevole, e neanche per la minore affluenza dei turisti, ma perché è possibile ammirare il volto più bello della città, quello che si tinge di meraviglia grazie alle fioriture.

Viali alberati, giardini e parchi urbani tornano alla vita assumendo colorazioni cangianti che incorniciano le avventure romane. Ma non sono gli unici. Vi basterà spostarvi in Piazza di Spagna, al cospetto della maestosa Scalinata di Trinità dei Monti, per ammirare uno show sensoriale senza eguali.

In occasione della mostra delle azalee capitoline, infatti, centinaia di piante dalle sfumature bianche e lilla stanno colorando le rampe che conducono alle pendici del Pincio, e al cospetto della chiesa della SS. Trinità, rendendo la Capitale più magica che mai.

Le azalee arrivano in città: la Scalinata di Trinità dei Monti si tinge di rosa

Sono passati diversi anni da quando, nel 1930, veniva allestita la prima mostra delle azalee capitoline nella città di Roma. Un appuntamento annuale, questo, cominciato nel Parco di Villa Aldobrandini e spostatosi, negli anni ’50, sulla celebre scalinata del centro.

Da quel momento, e fino ad oggi, l’esposizione floreale è diventata un appuntamento imperdibile per gli abitanti della Capitale e per i viaggiatori che giungono in città in questo periodo. La mostra si tiene ogni anno tra la fine di aprile e il mese di maggio, tuttavia la durata della stessa dipende dalle temperature e dalle condizioni atmosferiche che possono accelerare o accorciare i tempi di fioritura.

Il consiglio è quello di raggiungere Piazza di Spagna al più presto e di posizionarvi proprio sotto le rampe per ammirare quel tripudio di colori e profumi che sta tingendo di meraviglia la Scalinata di Trinità dei Monti.