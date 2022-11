Viaggio ai confini del mondo, un sogno che si può avverare

Fonte: iStock Il Circolo Polare Artico

Hai mai sognato di fare un viaggio ai confini del mondo? La buona notizia è che ora può diventare realtà grazie a un interessante concorso che ti permetterà di partecipare alla spedizione invernale più entusiasmante che esista durante l’aprile del 2023.

Alla scoperta del Circolo Polare Artico

Potrai percorrere ben 300 chilometri nella natura più selvaggia del Circolo Polare Artico insieme a 180 cani da slitta addestrati, diverse guide esperte e 20 persone comuni provenienti da tutti gli angoli del nostro pianeta.

Si chiama Fjällräven Polar e permette di vivere un’esperienza unica e irripetibile per ben cinque giorni attraverso i vasti paesaggi innevati della Scandinavia settentrionale imparando tecniche di sopravvivenza essenziali e scoprendo laghi ghiacciati e foreste di montagna. È bene sapere, però, che le temperature potrebbero scendere fino ai 30°C sotto zero.

In cosa consiste questa avventura

Questo concorso permette di effettuare una vera e propria spedizione per vivere un’avventura invernale in grandi spazi aperti e addentrandosi in un mondo diverso e selvaggio. Il tutto, ovviamente, mettendosi alla prova.

Vi farà piacere sapere che per partecipare non sono richieste esperienze o abilità particolari poiché lo scopo stesso di questo particolare evento è dimostrare che chiunque, purché dotato della giusta attrezzatura, della preparazione e del supporto, può prendere parte ad una spedizione invernale in condizioni estreme.

La partenza sarà da Poikkijarvi nella regione di Norrbotten e a circa 990 chilometri di distanza da Stoccolma. L’arrivo, invece, a Signaldalen. Nel mentre avrete la possibilità di scoprire pittoresche località come Sevujärvi, Kattuvuoma, Råstojaure e Pälstsa che si distingue per essere una delle più grandi aree di permafrost d’Europa, poi la tundra artica, laghi ghiacciati, fitte foreste e panorami che vi entreranno dritti nel cuore.

Ad essere molto interessante è che non serviranno troppi giorni di ferie: la durata della spedizione sarà di cinque giorni e quattro notti passate a soggiornare in tende o sotto ai cieli stellati dell’Artico. A vostra disposizione, inoltre, ci saranno degli esperti che vi insegneranno come cucinare all’aria aperta, organizzare la tenda, adattarsi ad ambienti di questo tipo e a nutrite e gestire i dolci cani da slitta.

Cosa vi occorrerà per partecipare

Come ben specificato, vi appropinquerete a vivere un’avventura indimenticabile nel mezzo del gelo del Circolo Polare Artico. Per questo motivo, sarà necessario avere con voi tutto quello che occorre per affrontare temperature che scendono anche fino a -30 gradi.

In poche parole, vi serviranno dai tre o quattro strati di indumenti in grado di fornire calore e protezione. Giacche, scarponi, guanti, cappelli e calzini di lana, da abbinare alle istruzioni sulle tecniche di vestiario fondamentali per queste magiche destinazioni.

Con chi condividerete questa esperienza e come partecipare

Non vivrete di certo questa straordinaria esperienza da soli. Con voi ci saranno altri 19 partecipanti (per un totale di 20), 6 guide specializzate e gli inseparabili cani da slittino, tutti addestrati da un guidatore dei cani da slitta che parteciperà alla spedizione insieme al gruppo.

Per provare a partecipare vi basterà andare sul sito dell’evento e rispondere a tre sfide che ruotano attorno a temi legati al mondo della natura, della sostenibilità e al superamento delle proprie paure. Dovrete, inoltre, caricare video, foto o qualsiasi contenuto creativo sul vostro canale Instagram taggando l’account ufficiale di questa esperienza, inserendo specifici hashtag e il numero della sfida.

La fase di candidatura si concluderà domenica 13 novembre 2022, mentre i vincitori saranno annunciati mercoledì 23 novembre durante un evento in live streaming. Le uniche caratteristiche richieste sono:

un livello di forma fisica ragionevole;

avere più di 18 anni;

essere in grado di parlare inglese;

avere una mentalità di apprendimento aperta e flessibile.

In bocca al lupo ne buona avventura ai confini della terra.