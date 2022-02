Una notte gratis a Bologna (e non solo): come fare

Prende il via la campagna promozionale di Bologna per la ripartenza turistica 2022 che prevede una notte in omaggio nei weekend, ma anche uno speciale tour dei Portici UNESCO e imperdibili sconti dedicati. Un’occasione da non lasciarsi scappare e che ora vi spieghiamo come cogliere al volo.

Bologna Welcomes You

Una nuova campagna promozionale che mira a rilanciare il turismo e a rinsaldare il posizionamento di Bologna tra le migliori città d’arte italiane ed europee. Ma Bologna Welcomes You non è un progetto nuovo. È stato già sperimentato con successo nel 2021 e quest’anno torna con un suo mix originale di ospitalità alberghiera e di scoperta delle eccellenze cittadine, a partire dalla grande novità dei Portici UNESCO.

La notizia più bella dell’edizione del 2022, infatti, è l’inserimento dei Portici UNESCO che, entrati a far parte dell’elenco dei beni Patrimonio dell’Umanità lo scorso 28 luglio, diventano protagonisti della proposta con il lancio di una serie di tour dedicati, realizzati da Bologna Welcome in collaborazione con le Associazioni di guide professionali.

Un nuovo fondamentale tassello nell’offerta della città che si trasforma in un formidabile motivo di visita per i turisti italiani e stranieri. Del resto Bologna, da diversi anni, è considerata una delle migliori destinazioni a livello europeo per gli short break – tipicamente, i weekend lunghi – e questa promozione va proprio a fare leva sull’aspetto del pernottamento nel fine settimana, garantendo uno sconto importante e arricchendo la proposta a livello culturale.

Come poter usufruire della notte gratis a Bologna

Dall’11 febbraio fino all’8 aprile, tutti coloro che prenoteranno una notte per il fine settimana in una delle strutture alberghiere convenzionate, riceveranno in omaggio la seconda notte. Nel weekend di Pasqua, ultimo della programmazione, chi prenoterà due notti avrà in regalo la terza.

Un’offerta possibile grazie alla collaborazione tra Territorio Turistico Bologna- Modena, Bologna Welcome e associazioni di categoria.

E i vantaggi non sono finiti qui: all’atto della prenotazione i clienti riceveranno persino un voucher che darà diritto alla partecipazione gratuita a una visita guidata speciale tra i Portici UNESCO di Bologna, nonché sconti e facilitazioni per acquistare servizi diversi come, ad esempio, le Bologna Welcome Card (che prevedono anche a ingressi gratuiti e scontistiche per musei, mostre, shopping, esperienze gastronomiche) e tour promossi da Bologna Welcome.

Per acquistare questa interessantissima promozione online, basta andare sulla pagina dedicata.

Visite di Bologna in sicurezza

Il tutto è pensato sui criteri di semplicità e sicurezza: il processo di selezione delle offerte e di accesso ai servizi sarà gestito online, così da evitare attese o occasioni di assembramento presso punti fisici, garantendo ai visitatori massimo comfort e tranquillità.

Durante il soggiorno in città, inoltre, i visitatori avranno a disposizione anche la app MyBologna che consente di accrescere la percezione di semplicità e organizzazione, permettendo di contattare a distanza i punti informativi, di spostarsi in città e nel territorio metropolitano, di ricercare e prenotare ristoranti, nonché di riservare esperienze e tour.

Bologna regala sempre qualcosa a chi la visita. Emozioni, suggestioni e atmosfere non mancano di certo. E, grazie all’offerta turistica Bologna Welcomes You, avrete a disposizione anche una notte omaggio. In sostanza Bologna, oltre a essere splendida, è anche una città accogliente e pronta ad accompagnare i turisti italiani e stranieri tra le sue strade in sicurezza e serenità.