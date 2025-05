Fonte: iStock I turisti cancellano i viaggi in Giappone a causa di una profezia

Ci sono diversi motivi che spingono i turisti a cancellare i propri viaggi, dalle calamità naturali ai conflitti politici…ma non è il caso del Giappone. Qui, a far saltare in aria le vacanze di molti viaggiatori asiatici è la profezia contenuta in un manga. Pubblicato dall’artista Ryo Tatsuki nel 1999, “Il Futuro che Ho Visto” (The Future I Saw) avvertiva di un disastro di vaste proporzioni nel marzo 2011, una data che, a posteriori, ha coinciso con il terremoto che colpì la regione di Tohoku, nel nord del Giappone, proprio in quel mese.

La sua “versione completa”, uscita nel 2021, parla di un grande terremoto che dovrebbe capitare il prossimo luglio.

La profezia che mette in fuga i turisti

Chi c’è dietro la profezia che sta mettendo in fuga i turisti dal Giappone? Ryo Tatsuki è un’autrice che disegna una versione a fumetti di se stessa dove condivide le visioni che ricava dai suoi sogni con altri personaggi. La sua opera ha un seguito significativo in Asia, soprattutto perché i suoi fan sono convinti che possa prevedere gli eventi futuri: la copertina dell’edizione originale del manga che sta facendo scalpore, pubblicata nel 1999, fa riferimento a un “grande disastro” che si sarebbe verificato nel marzo 2011, la data in cui il Paese fu colpito da un devastante terremoto e tsunami.

Nella nuova edizione contenente materiale aggiuntivo, pubblicata nel 2021, Tatsuki ha affermato che il prossimo grande disastro si verificherà il 5 luglio 2025. La sua affermazione ha alimentato post sensazionalistici sui social media che avvertono le persone di stare lontane dal Giappone.

Ad aumentare il panico tra i viaggiatori ci sono anche le previsioni di altre sensitive giapponesi e di Qi Xian Yu, un popolare maestro di feng shui e personalità televisiva di Hong Kong noto come Maestro Sette, che ha esortato le persone a stare lontane dal Giappone, a partire dal mese di aprile.

Qual è l’effetto della profezia sul turismo in Giappone

I turisti più suggestionati dalla profezia, in base ai dati raccolti sulle prenotazioni aeree, provengono dalla Corea del Sud, da Taiwan e da Hong Kong. Nel dettaglio, le prenotazioni medie da Hong Kong sono diminuite del 50% su base annua e quelle tra fine giugno e inizio luglio sono crollate addirittura dell’83%.

Per rispondere a questi numeri, Yoshihiro Murai, il governatore di Miyagi, una delle tre prefetture più colpite dal disastro del 2011, ha dichiarato che la storia infondata aveva iniziato a influenzare il turismo nella regione e ha implorato le persone di ignorarla. L’emittente pubblica NHK ha dichiarato che il manga ha generato oltre 1.400 video su YouTube, alcuni dei quali hanno alimentato il senso di allarme con previsioni di un’eruzione vulcanica e di un impatto meteoritico. La versione cartacea ripubblicata, invece, ha venduto quasi 1 milione di copie.

La paura delle persone è legata al fatto che il Giappone è uno dei Paesi più a rischio di terremoti al mondo a causa della sua posizione sulla “cintura di fuoco” del Pacifico, un’area sismicamente iperattiva. Tuttavia, gli esperti sottolineano che è impossibile prevedere con precisione il momento e il luogo dei terremoti e consigliano ai turisti di non rimandare la propria vacanza a causa di un manga. La stessa autrice, Ryo Tatsuki, suggerisce di non prendere alla lettera le sue storie e di dare ascolto agli esperti.