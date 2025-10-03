Per tre giorni, dall’8 al 10 ottobre, TTG Travel Experience 2025, la fiera dedicata al turismo più grande d’Italia, porta i visitatori in giro per il mondo, almeno virtualmente, in attesa di partire davvero per quelle destinazioni che più saranno in grado di invogliare chi visiterà i loro stand.
Dalle regioni d’Italia fino alla Polinesia Francese e oltre, sono tantissimi gli espositori tra enti del turismo, compagnie aeree, compagnie crocieristiche, tour operator e catene alberghiere pronti a raccontare tutto ciò che offrono le loro destinazioni. E la grande novità di questa edizione è l’area dedicata alle Hotel Chains, un percorso espositivo dedicato alle principali catene alberghiere italiane e internazionali, per scoprire nuovi concept di ospitalità e i progetti di sviluppo del settore. Per la prima volta, partecipa anche il gruppo del lusso LVG Hotel Collection.
La fiera si estende su 14 padiglioni, quindi gambe in spalla e iniziate a segnarvi alcuni stand da visitare e gli appuntamenti più divertenti aperti al pubblico.
Indice
Stand dell’Italia
Allo stand del Friuli-Venezia Giulia (al Padiglione C5, stand 127-214) protagonista è ancora Gorizia–Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025, ma ci sono già le prime anticipazioni relative a Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027.
La Basilicata invece presenta gli itinerari coast to coast sui luoghi dei film e Fantastico Medioevo, per andare alla scoperta dei suoi favolosi castelli (Pad. C7/136-204).
Allo stand dell’Emilia-Romagna (Pad. A5/C5 – stand 001-035) ci sono 80 operatori turistici per raccontare la loro offerta mare o legata al cicloturismo, al turismo lento e sostenibile, il progetto europeo Footprints per reclutare i nuovi “Esploratori” di Ravenna fino a Routes 2026, il più importante marketplace delle rotte aeree europee e intercontinentali che si terrà sempre a Rimini (18-20 maggio 2026).
Il tema dell’Umbria sarà “I sapori e le tradizioni culinarie del Cuore Verde d’Italia” con una serie di appuntamenti, presso lo stand della Regione nei Padiglioni A7-C7, stand 308-507.
Stand dei Paesi esteri
Allo stand dell’Egitto (Padiglione C1, stand 335-406) si va alla scoperta di nuovi itinerari archeologici e non solo per un’immersione nel nuovo Grand Egyptian Museum del Cairo che sta per aprire la sua ultima e attesissima galleria, quella dedicata al faraone Tutankhamon.
I Paesi Nordici sono tutti assieme nel Padiglione C1 Stand 138-203, dove si possono trovare tante ispirazioni e magari decidere di imbarcarsi su una crociera nei fiordi norvegesi o tra le Isole Svalbard. Se preferite le mete calde, ci sono anche le isole della Polinesia nello stand di Tahiti Tourisme (Padiglione C3 – stand 428-514).
Delta Air Lines festeggia i cent’anni presso il Padiglione C3 stand 537 ed è una delle grandi protagoniste dell’edizione 2025 del TTG.
Da non perdere
Imperdibile è la mostra sulla storia dell’hotellerie di Hospitality Time Machine (Pad. A3 – Stand 513), un viaggio nel passato: dietro le teche ci sono oggetti che hanno segnato la quotidianità di albergatori e receptionist, dalle calcolatrici usate per conti infiniti ai listini prezzo cartacei compilati a mano fino ai caotici planning per le prenotazioni.