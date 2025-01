Riparte il Treno del bergamotto: itinerario e info utili

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Roccella Jonica, tappa del Treno del bergamotto in Calabria

Sabato 25 gennaio 2025, torna sui binari il Treno del bergamotto con un viaggio dedicato al profumo inconfondibile dell’agrume tipico e ai luoghi intrisi di storia e cultura dove lo scrittore Cesare Pavese trascorse il suo esilio a partire dal 1935. Sesta edizione del Treno della Magna Grecia, questa iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di scoprire tesori nascosti della Calabria, unendo esperienze culturali, enogastronomiche e paesaggistiche in un’atmosfera carica di suggestioni.

Cos’è l’iniziativa del Treno del bergamotto

Con il Treno del bergamotto, in partenza da Catanzaro Lido, ogni fermata diventa un’occasione per immergersi nella storia e nelle tradizioni di una regione che non smette mai di sorprendere. Dalle testimonianze letterarie ai sapori autentici, questo viaggio è un invito a scoprire il meglio della Calabria, tra passato e presente. Fulcro del programma è il bergamotto, non solo semplice ingrediente gastronomico, ma anche simbolo della tradizione agricola e culturale calabrese.

Un momento imperdibile del tour sarà la visita all’azienda agricola Patea, eccellenza nella produzione e trasformazione del bergamotto. Qui, i partecipanti potranno osservare da vicino i processi di lavorazione di questo agrume unico, la cui raccolta avviene proprio in questo periodo dell’anno. Sarà inoltre possibile degustare e acquistare prodotti a chilometro zero, come succhi e bevande create con frutta locale.

L’azienda agricola non è solo un punto di riferimento per la produzione del bergamotto, ma anche un esempio di come tradizione e innovazione possano convivere. Durante la visita, i partecipanti scopriranno i segreti di questo “oro verde”, dal campo al prodotto finale, in un percorso che esalta la qualità e la sostenibilità.

Il percorso dell’edizione 2025: i luoghi di Cesare Pavese

Una volta giunti alla stazione ferroviaria di Brancaleone, ha inizio l’itinerario per le vie del borgo che sta vivendo una rinascita grazie al lavoro appassionato della Pro loco. Durante la giornata, i viaggiatori esploreranno i cosiddetti “luoghi pavesiani”, che includono la dimora di confino dello scrittore, la chiesa di San Pietro, la Scala Pavesiana e l’Hotel Roma.

Ogni tappa racconta una parte della storia di Cesare Pavese, un intellettuale che ha trovato ispirazione e rifugio in questo angolo di Calabria. Passeggiando per Brancaleone Marina, si potrà respirare l’atmosfera di un tempo e comprendere il profondo legame tra l’autore e questi luoghi. Non mancherà una visita al Museo del Mare e della Navigazione, gestito da Caretta Calabria Conservation, che celebra la ricchezza del patrimonio marittimo locale. Questi siti, intrisi di storia e poesia, permetteranno ai partecipanti di immergersi nelle atmosfere che ispirarono Pavese durante il suo soggiorno forzato.

Info utili e costi

Il Treno del bergamotto prevede la partenza da Catanzaro Lido alle ore 7:34, con fermate intermedie a Soverato, Monasterace-Stilo, Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Siderno, Locri, Bovalino, e arrivo a Brancaleone alle 9:16. Il ritorno è previsto con partenza da Brancaleone alle 17:57 e arrivo a Catanzaro Lido alle 19:30.

Le tariffe per gli adulti (13+ anni) sono di 39 euro per le partenze da Catanzaro Lido, Soverato, Monasterace-Stilo o di 29 euro dalle altre fermate, comprensive di viaggio in treno, navetta, visite guidate e degustazioni. Per i bambini (0-12 anni) sono di 29 euro o 24 euro, a seconda della stazione di partenza.

Per chi desidera, è possibile prenotare il pranzo presso il ristorante “La Grotta” al costo di 20€ per un menù tipico (antipasto, primo e bevande) o 15 euro per il menù bimbi.

Un modello di turismo esperienziale

Parte del progetto RailTour “Viaggia in Treno e Scopri la Calabria”, promosso da Ferrovie in Calabria APS, il Treno del bergamotto rappresenta un modello virtuoso di turismo esperienziale. L’idea alla base è la valorizzazione delle località turistiche della regione, creando itinerari che uniscono cultura, sapori e natura. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato e Ferrovie della Calabria, ogni percorso diventa un’esperienza unica.

Gli itinerari, adatti anche alle scolaresche grazie al progetto Scuola Ferrovia, abbinano al viaggio in treno percorsi enogastronomici, culturali e naturalistici. Negli ultimi anni, sono stati arricchiti da escursioni in mare e altre attività che ampliano l’offerta turistica regionale.