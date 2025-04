Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock La stazione di Puerta de Atocha a Madrid

Salite a bordo e lasciatevi trasportare, letteralmente, nel cuore del Siglo de Oro spagnolo. Il Tren de Cervantes non è solo un mezzo di trasporto: è un’esperienza immersiva che fonde teatro, letteratura e turismo culturale in un’avventura unica, a pochi minuti da Madrid. Dal 1997, questo treno speciale collega la capitale spagnola alla splendida città di Alcalá de Henares, culla di Miguel de Cervantes, l’autore del leggendario Don Chisciotte.

Tra cavalieri erranti e battaglie contro i mulini a vento, ogni dettaglio di questo viaggio è pensato per evocare l’universo letterario più simbolico della Spagna. Ma non aspettatevi un semplice tragitto: qui ogni carrozza si trasforma in un palcoscenico e ogni viaggiatore diventa parte di una storia tutta da vivere.

Un’idea perfetta per una gita culturale fuori porta, il Tren de Cervantes è dunque molto più di un’escursione: è un viaggio nel tempo, nella letteratura e nel cuore pulsante della Spagna. Pronti a incontrare Don Chisciotte, Sancho Panza e forse anche Cervantes in persona? Allora… Tutti a bordo!

Il viaggio sul Tren de Cervantes: tappe e itinerario

La partenza avviene dalla stazione Madrid Atocha – Cercanías, dove, fin dalle 10:15, il pubblico viene accolto da attori in costume che evocano personaggi e atmosfere dell’epoca cervantina. Alle 10:32, il treno lascia la stazione e in appena 35 minuti raggiunge Alcalá de Henares. Ma il viaggio in Spagna comincia molto prima dell’arrivo: durante il tragitto, le carrozze si animano con sketch teatrali, citazioni e pillole di storia che gettano le basi per ciò che accadrà una volta a destinazione.

Arrivati ad Alcalá de Henares alle 11:07, vi aspetta una visita guidata per le vie della città, tra monumenti, cortili rinascimentali, antichi edifici universitari e piazze cariche di fascino. E naturalmente, ancora una volta sarete accompagnati dagli attori, che renderanno ogni tappa del tour un momento spettacolare e divertente.

Dopo una pausa a mezzogiorno per il pranzo libero (perfetta occasione per gustare le specialità locali), si riparte nel pomeriggio con la seconda parte della visita. La giornata si conclude con il ritorno in treno alle 18:30, per rientrare a Madrid alle 19:09. Tuttavia, chi desidera prolungare la permanenza ad Alcalá può scegliere di rientrare in un secondo momento utilizzando un treno del servizio ordinario di Cercanías entro le 00:00 del giorno successivo.

Date, prezzi e biglietti del Tren de Cervantes 2025

Il Tren de Cervantes viaggia nei fine settimana da aprile a dicembre, suddividendo le partenze in edizione primaverile e autunnale, con tappe pensate per coincidere con eventi culturali, festival e celebrazioni locali.

Edizione di primavera

Aprile: 26 (Festival de la Palabra)

Maggio: 3 (Complutum Renacida), 10, 17, 24, 31

Giugno: 7, 14, 21, 28 (Clásicos de Alcalá)

Edizione d’autunno

Settembre: 20 (Noche del Patrimonio), 27

Ottobre: 4, 11, 12 (Semana Cervantina), 18, 25

Novembre: 1, 8 (Festival Alcine 53), 15, 22, 29

Dicembre: 6 (Puente de la Constitución), 13

Prezzi dei biglietti

Adulti: 22 euro

Bambini da 7 a 11 anni: 16 euro

Bambini sotto i 6 anni: gratis (se accompagnati da un adulto)

L’iniziativa è riservata esclusivamente a partecipanti individuali (no gruppi) e la vendita dei biglietti è solo online, disponibile fino a 48 ore prima della partenza.

Per ottenere il biglietto, è necessario inserire il codice ricevuto al momento dell’acquisto nelle macchine presenti in stazione. Il documento online va conservato per tutta la durata dell’attività come prova d’acquisto.