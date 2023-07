Tra poco si potrà soggiornare a Villa Oleandra – “Clooney” a Laglio

Dicono che l’innamoramento per il Lago di Como per George Clooney sia agli sgoccioli. Si vocifera che ultimamente preferisca rifugiarsi nella sua tenuta nell’entroterra della Costa Azzurra – Domaine du Canadel a Brignoles – con la famiglia e gli amici di sempre, Brad Pitt in primis, che possiede anch’egli una meravigliosa proprietà in zona, Château Miraval, e da poco anche uno studio di registrazione immerso tra i vigneti.

Villa Oleandra in affitto

Dicono anche che George affitterà la splendida Villa Oleandra, la sua famosa proprietà affacciata sul lago che possiede ormai da vent'anni e che chiunque potrà quindi trascorrere una vacanza a casa Clooney. Non tutto l'anno, però. La villa dovrà essere libera per quando la famiglia deciderà di tornare in Italia a trascorrere le vacanze.

Location per eventi e matrimoni

Tuttavia, se qualcuno volesse sceglierla come location per un matrimonio o un evento privato la villa potrebbe essere affittata anche solo per un giorno. Ad alimentare queste voci già da qualche tempo ci sarebbe stata la visita a Villa Oleandra del noto wedding planner Enzo Miccio la scorsa primavera. Un tour al quale si sarebbe aggiunto quello di altri organizzatori di matrimoni vip e di stranieri facoltosi, pronti a sborsare anche 30mila euro al giorno per affittare una location da sogno come casa Clooney.

La villa affacciata sul lago oltre a offrire ampi spazi e tutti i comfort di lusso possibili e immaginabili, assicura agli ospiti la massima privacy. Da terra come dal lago, è quasi impossibile scorgere chi c'è dentro.

Del resto, non sarebbe la prima volta che Villa Oleandra ospita cerimonie nuziali. la coppia George e Amal l'hanno offerta ad amici in passato. Tra questi ci sono stati Emily Blunt ("Il diavolo veste Prada") e John Krasinski e, proprio la scorsa estate, Laglio aveva fatto da cornice alla luna di miele di Ben Affleck e Jennifer Lopez, ospiti dei Clooney.

Il buen retiro dei Clooney

La famiglia Clooney ci è stata proprio di recente, con tanti amici, tra cui l'attore Bill Murray, quello di "Ghostbusters". Per George è stato sempre il tanto sognato buen retiro e la casa-vacanza dove invitare tanti amici. Ci ha trascorso molto tempo anche Elisabetta Canalis, ai tempi della loro love story.

L'attore ha acquistato la villa Liberty settecentesca nel 2002. Pare, infatti, che proprio in quell’anno, l’attore, mentre era a bordo della moto, rimase in panne a pochi passi dai cancelli di Villa Oleandra e ne rimase folgorato.

La acquistò dagli eredi di John Heinz, l’imprenditore miliardario che ha fondato l’omonimo marchio di salse conosciuto in tutto il mondo per la bellezza di dieci milioni di dollari. Ora che Villa Oleandra appartiene a una star di Hollywood e che sono stati fatti diversi lavori di ristrutturazione (con l'annessione della vicina Villa Margherita) l’attuale valore è stimato dieci volte tanto la cifra investita inizialmente dall’attore.

L'investimento è stato quindi azzeccato e se George decidesse davvero di affittare Villa Oleandra come location per gente abbiente sarebbe anche una continua fonte di reddito.