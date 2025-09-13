iStock Passaporto in aeroporto

Tutti gli appassionati di viaggi, che amano collezionare i timbri sul passaporto, si devono preparare a dire addio a una delle tradizioni più iconiche del turismo.

Dal 12 ottobre 2025, 29 Paesi europei introdurranno un nuovo sistema di controllo dei visti che renderà i timbri sui passaporti un meraviglioso ricordo del passato. La tecnologia moderna prenderà il posto degli sportelli manuali, offrendo processi più veloci, sicuri e digitalizzati per tutti i viaggiatori.

La fine dei timbri sui passaporti: una rivoluzione digitale

Il cambiamento fa parte dell’introduzione dei sistemi EES (Sistema di Ingresso/Uscita) ed ETIAS (Sistema Europeo di Informazione e Autorizzazione ai Viaggi). Dopo essersi registrati online prima del viaggio – richiesta che verrà fatta a tutti i viaggiatori provenienti da Paesi terzi – i dati biometrici dei turisti – una volta approvati – saranno archiviati in modo sicuro, eliminando la necessità di timbrare fisicamente ogni passaporto.

Questo significa che gli sportelli manuali per il controllo dei documenti e di conseguenza anche i timbri, molto cari e preziosi ai viaggiatori che amavano avere tra le mani una prova fisica dei luoghi visitati, diventeranno obsoleti, sostituiti quindi da varchi elettronici che permetteranno di accelerare i tempi di attesa alle frontiere.

L’obiettivo principale di questa innovazione è duplice: da un lato, semplificare e velocizzare i controlli dei passaporti; dall’altro, aumentare la sicurezza nelle frontiere. Nonostante la nostalgia per i timbri, questo cambiamento segna un passo importante verso un’esperienza di viaggio più fluida e moderna.

Il sistema EES registrerà automaticamente ingressi, uscite e permanenze dei viaggiatori, mentre ETIAS permetterà di ottenere l’autorizzazione di viaggio online prima della partenza, evitando lunghe code all’arrivo. Questo significa che i viaggiatori avranno più tempo per godersi le loro vacanze e meno stress al confine.

Secondo gli esperti, i timbri cartacei stanno per diventare una rarità. Chiunque voglia conservare questo “souvenir” tradizionale avrà tempo fino a ottobre per fare un ultimo viaggio e collezionarne ancora uno – almeno per i viaggiatori di passaggio nell’UE.

Dopo quella data, i ricordi di carta lasceranno spazio alla tecnologia digitale, che offre vantaggi concreti ma riduce un po’ di fascino vintage legato al viaggio e alle avventure intorno al mondo.

I 29 Paesi europei che elimineranno i timbri

Il cambiamento interesserà 29 Paesi dell’area Schengen, di cui 25 membri dell’Unione Europea e 4 Paesi al di fuori di essa. Ecco la lista completa:

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Repubblica Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Islanda

Italia

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Questi Paesi adotteranno i nuovi sistemi digitali a partire dal 12 ottobre 2025, data che segnerà ufficialmente la fine dei timbri fisici. Viaggiare sarà più semplice e veloce, grazie a controlli automatizzati che ridurranno le code e garantiranno maggiore sicurezza.

Per i viaggiatori affezionati alla tradizione dei timbri, è consigliato approfittare di questo ultimo mese per collezionarne il più possibile. Per chi, invece, guarda al futuro con entusiasmo, questa innovazione promette di rendere gli spostamenti più moderni e tecnologici, confermando che il viaggio sta davvero entrando nell’era digitale. Tra nostalgici e innovatori, il cambiamento è ormai alle porte.