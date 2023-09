SiViaggia ti regala il numero 32 dello sfogliabile GATE

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda e attualità.

A pagina 84-87 del numero 32 trovate un articolo di SiViaggia dedicato ai luoghi della Gilded Age negli Stati Uniti d’America, l’età dorata della fine del XIX secolo. In quel periodo, splendide mansion sorsero come funghi a Newport, nel Rhode Island, il più piccolo degli Stati USA, come “cottage estivi” per i ricchi dell’epoca Splendide dimore ispirate ai palazzi rinascimentali italiani e ai castelli francesi. Un tviaggio da sogno.

E poi, qualche nostro consiglio per organizzare gite fuoriporta in Italia, tra le nostre ville di delizia e tante attività da fare all’aria aperta per scoprire il Belpaese.

È sufficiente registrarsi gratuitamente per poter effettuare il download.

