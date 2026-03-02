Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Katapola tra i siti europei in pericolo nel 2026

Ci sono siti del patrimonio europeo a rischio. Un annuncio di Europa Nostra, la rete civile dedicata alla tutela, mette in evidenza i luoghi nel programma “7 Most Endgangered” realizzato con il supporto dell’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti.

La selezione, come ogni anno, racconta molto mettendo in evidenza paesaggi culturali vivi, eredità industriali e architetture. Ecco i 7 siti del patrimonio europeo più a rischio nel 2026.

Katapola e l’antica città di Minoa, Grecia

Nelle isole Cicladi, in Grecia, il villaggio di Katapola custodisce i resti dell’antica Minoa dove il pericolo non è dettato dal tempo ma da un futuro legato a un progetto di ampliamento portuale che potrebbe trasformare tutto.

Le associazioni locali e gli esperti stanno mostrando come l’intervento potrebbe alterare in modo irreparabile il paesaggio storico e archeologico mettendo persino il territorio sotto pressione.

Il mulino ad acqua Fábri, Ungheria

Il secondo sito del patrimonio tra i più a rischio in Europa è il mulino di Fábri in Ungheria; si trova nel villaggio di Feked ed è datato 1788. Oggi l’edificio versa in condizioni critiche a causa di anni di inutilizzo, degrado e infiltrazioni. Il complesso che racconta il passato agricolo e la sua storicità merita di essere salvato.

Blower Hall, Esch-sur-Alzette, Lussemburgo

A Belval, nel sud del Lussemburgo, la Blower Hall resta uno dei segni più evidenti della stagione industriale europea del Novecento. L’edificio, costruito nel 1910 per la lavorazione del minerale ferroso, oggi sopravvive dentro un quartiere completamente cambiato: al posto delle acciaierie sono arrivati campus universitari, centri di ricerca, nuovi spazi urbani.

La struttura è tutelata, ma le condizioni richiedono interventi rapidi. Senza lavori di riqualificazione, il rischio è che il degrado prenda il sopravvento. Sul tavolo c’è l’idea di trasformarla in uno spazio civico e culturale, aperto alla città e capace di tenere insieme memoria industriale e funzioni contemporanee.

Le caserme britanniche di Fort Chambray, Malta

Anche sull’isola di Gozo c’è un bene in pericolo: le fortezze britanniche di Fort Chambray di origine settecentesca sono un esempio di edilizia militare che veniva usata anche per la vita familiare dei soldati.

Il pericolo è immediato: un’autorizzazione urbanistica rilasciata nel 2024 consente la demolizione di gran parte del complesso per far spazio a nuove strutture residenziali e alberghiere. ONG locali e cittadini stanno tentando di fermare il progetto, mentre parte degli edifici ha già subito danni negli anni passati.

La fabbrica di polvere da sparo di Vale de Milhaços, Portogallo

A Seixal, vicino Lisbona, si estende uno dei complessi industriali storici meglio conservati del continente. La fabbrica di Vale de Milhaços ha funzionato fino al 2002 e conserva ancora macchinari a vapore e strutture originali dedicate alla produzione di polvere nera per uso civile.

Il sito è diventato nel tempo anche un rifugio naturale, con centinaia di specie censite; ma vandalismi, vegetazione invasiva e deterioramento strutturale stanno mettendo tutto a rischio.

La chiesa riformata di Sântămăria Orlea, Romania

Nell’area della Transilvania in Romania vengono puntati i riflettori sulla chiesa riformata di Sântămăria Orlea che dopo oltre settecento anni mostra problemi strutturali causati dall’umidità, crepe sui muri e la necessità di riparare il tetto. Anche gli affreschi medievali iniziano a deteriorarsi ed è fondamentale intervenire in modo tempestivo.

La birreria Weifert, Pančevo, Serbia

Fondata nel 1722, la birreria Weifert è la più antica dei Balcani e un simbolo dello sviluppo industriale della regione del Banato. A causa dello stato di abbandono, infiltrazioni e furti hanno accelerato il degrado. Le associazioni locali chiedono una riconversione che restituisca lo spazio alla città, magari come polo creativo e culturale.