Torna il treno speciale promosso dalla Regione Sicilia per favorire il rientro dei siciliani residenti al nord per le vacanze estive: quando e come funziona

iStock In viaggio a bordo del Sicilia Express

Rientrare a casa per le vacanze, soprattutto durante i periodi di alta stagione come agosto, può essere abbastanza complicato, anche perché i prezzi tendono a salire vertiginosamente. Ecco perché, a venire incontro a tutti quei siciliani che lavorano o studiano fuori dall’isola, ci pensa il Sicilia Express.

Come ha dichiarato il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, “Con questa iniziativa vogliamo offrire un’opportunità concreta ed economicamente vantaggiosa ai tanti siciliani che vivono lontano dalla loro terra, permettendo loro di rientrare in Sicilia e riabbracciare le loro famiglie. È un gesto di vicinanza e attenzione verso le nostre comunità emigrate”.

Cosa è il Sicilia Express

Si chiama “Sicilia Express” e rappresenta molto più di un semplice treno: per la Regione Sicilia, è un ponte che collega affetti, radici e ritorni. Questa iniziativa, lanciata in via sperimentale durante lo scorso Natale e riproposta per le vacanze di Pasqua, torna anche quest’anno con l’obiettivo di rendere più semplice, sostenibile ed economico il viaggio di chi, per studio o lavoro, vive lontano dalla propria isola e desidera tornarci per le vacanze estive.

Il convoglio speciale unisce il Nord e il Centro Italia a due destinazioni della regione: il treno è infatti diviso in due sezioni, una con destinazione Palermo e l’altra Siracusa.

L’assessore regionale delle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha aggiunto che “il Sicilia Express rappresenta un modello di trasporto integrato e pensato per i bisogni reali dei cittadini. Un viaggio che non è solo uno spostamento, ma un’esperienza che riporta a casa, tra sapori, suoni e colori della nostra isola”. L’iniziativa rientra tra le azioni promosse dalla Regione per sostenere il diritto alla mobilità e rafforzare il legame con i siciliani che, per lavoro o studio, vivono fuori dall’isola.

Gli orari e come funziona il Sicilia Express

Il treno partirà il 30 luglio 2025 da Torino e ritornerà il 23 agosto 2025. Saranno disponibili 554 posti, per i quali sono ammessi anche gli animali domestici. Il Sicilia Express, un progetto realizzato in collaborazione con Trenitalia, toccherà le principali città del centro-nord Italia per poi raggiungere diverse destinazioni dell’isola.

Ufficio stampa

Il viaggio in sé è reso molto particolare perché i passeggeri non solo potranno ammirare i paesaggi dal finestrino, ma potranno partecipare, lungo il tragitto, alle diverse attività di intrattenimento organizzate, musica dal vivo, degustazioni di prodotti tipici e momenti di folclore che celebrano l’identità e le tradizioni della regione.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle 14:30 di oggi 24 luglio 2025 sui canali ufficiali di Trenitalia (app, sito web, biglietterie e agenzie convenzionate). Il prezzo per i posti a sedere parte da 29,90 euro.

Il Sicilia Express si fermerà a Torino Porta Nuova, Milano Porta Garibaldi, Parma, Bologna centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Ostiense, Salerno e Messina centrale. Nella città dello Stretto, il treno si divide in due sezioni: una andrà a Siracusa con fermate a Taormina Giardini, Giarre Riposto, Acireale, Catania centrale, Lentini, Augusta, Siracusa; l’altra andrà a Palermo con fermate a Milazzo, Capo d’Orlando, Santo Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese, Bagheria, Palermo centrale.