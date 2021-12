Serie tv e film a tema viaggi da vedere su Amazon

Quando proprio non è possibile viaggiare, oppure nei lunghi periodi che passano tra una vacanza e l’altra, potete rilassarvi un po’ davanti alla televisione e godervi qualche divertente programma che vi porti alla scoperta del mondo – anche senza allontanarvi dal divano. Su Amazon Prime Video ci sono tante serie tv e splendidi film a tema viaggi, perfetti per volare con la fantasia e non annoiarvi mai. Ecco quali sono gli show migliori da vedere.

Le serie tv a tema viaggi da vedere su Amazon

Il ricco catalogo di Amazon Prime Video è pronto a sorprendervi con molte docu-serie dedicate al mondo dei viaggi, per girare il mondo senza bisogno di uscire di casa. Uno dei titoli più interessanti è Città misteriose, un lungo itinerario che vi condurrà in tutta Italia, da nord a sud, alla scoperta di antiche leggende e vicende paranormali, segreti esoterici e curiosità scientifiche che raccontano un volto inedito del nostro Paese.

Molto appassionante è poi Viaggi al rallentatore, una lunga docu-serie tutta italiana che vi porterà in ogni angolo del globo. Gabriele e Ludovico, i due protagonisti dello show, sono pronti a partire per un’emozionante avventura che toccherà meraviglie come l’Africa e la Nuova Zelanda, il Giappone e i ghiacci islandesi, non dimenticando bellezze senza tempo come la città di Petra in Giordania e le suggestive montagne colorate del Perù.

Amate l’Estremo Oriente, i suoi paesaggi mozzafiato e la sua cultura millenaria? Non perdere la serie tv James May – Il nostro inviato in Giappone, che vi permetterà di scoprire alcune delle bellezze (e delle curiosità) più amate del Paese del Sol Levante. Il giornalista britannico e la sua troupe si sono tuffati in un’esperienza mozzafiato dall’altra parte del mondo, e vi regaleranno grandi sorprese. Inoltre, presto dovrebbe arrivare una seconda stagione girata nientemeno che in Italia.

I film a tema viaggi da vedere su Amazon

Avete una serata libera e volete immergervi in un’avventura mozzafiato davanti allo schermo? Into the wild – Nelle terre selvagge è un film incredibile, basato su una storia vera: si tratta di un giovane della Virginia che, dopo aver preso la laurea, decide di mollare tutto e intraprendere un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti, per raggiungere la sconfinata Alaska, dove vivere in un vecchio bus. Se anche voi avete sempre sognato un giorno di lasciare la vostra vita monotona e vivere un’esperienza unica, potreste innamorarvi di Iceland – Il respiro della Terra. Il docu-film, tutto italiano, vi porterà all’esplorazione della costa sud dell’Islanda, incontrando persone che hanno abbandonato il nostro Paese per ricominciare da zero.

Dimenticando per un attimo i ghiacci, preparatevi a fare un tuffo nel caldo africano: il documentario African Safari vi condurrà dalla Namibia al Kilimangiaro, in un viaggio incredibile tra vasti deserti e una rigogliosa savana, dove vivono animali feroci. Infine, un’avventura che vi lascerà senza fiato: Earth – Un giorno straordinario è un docu-film narrato da Diego Abatantuono che vi mostrerà le meraviglie del mondo sulle orme… del sole. Seguendo il suo corso, dall’alba al tramonto, potrete scoprire gli splendidi panorami di cui gode ogni giorno.