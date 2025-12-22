Svelato il segreto millenario dei nuraghi: perché i simboli della Sardegna resistono da 3.000 anni

Un nuovo studio ha svelato perché i nuraghi sardi sono ancora stabili dopo diversi millenni: una scoperta fondamentale per la loro salvaguardia futura

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Pubblicato:

Svelato il segreto millenario dei nuraghi: perché i simboli della Sardegna resistono da 3.000 anni
iStock
Struttura tipica dei Nuraghi sardi

Imponenti, silenziosi, millenari, i nuraghi sono il simbolo assoluto della Sardegna, mete che vale davvero la pena visitare durante un viaggio sull’isola. Ma sono anche tra le architetture più misteriose del Mediterraneo: da più di 3mila anni dominano il paesaggio, ma sono stati costruiti senza l’aiuto di malta o cemento. Come hanno fatto a resistere al tempo, ai terremoti, alle intemperie e persino all’abbandono?

Oggi, grazie a uno studio ingegneristico pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale, il loro segreto è stato finalmente svelato. E la risposta è sorprendente: la stabilità dei nuraghi non dipende solo dalla forma, dalla disposizione o dal peso delle pietre, ma da ciò che non si vede.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Itinerari culturali Mare MediterraneoItaliaSardegna