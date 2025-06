Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Un’importante scoperta riporta luce sul sito archeologico di Termitito: il lavoro degli archeologi sta dando i suoi frutti e di recente è emersa una splendida villa romana che ha permesso al comune di Scanzano Jonico e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di siglare un protocollo d’intesa per tutelarlo e promuoverlo. La testimonianza storica legata alla Magna Grecia non è molto conosciuta ma l’obiettivo del territorio è fare in modo che possa diventare un luogo d’incontro e parte di attività culturali della regione.

La scoperta della villa romana nel parco archeologico di Termitito

Durante gli scavi archeologici all’interno del sito archeologico di Termitito in Basilicata è emersa una villa rustica di epoca romana. Seppur la datazione precisa resti ancora oggetto di studio, ciò che è stato riportato alla luce parla di una presenza antica, viva e radicata nel territorio. La struttura rurale, probabilmente destinata all’agricoltura, conserva tracce del fascino originario: muri, spazi domestici e materiali che raccontano molto della quotidianità di quell’epoca.

Un frammento prezioso di storia che per anni è rimasto lontano dai riflettori: poco conosciuto, ancor meno visitato, Termitito è oggi al centro di un’azione decisa per riportarlo nella coscienza collettiva e nel cuore della comunità lucana.

Il comune di Scanzano Jonico, grazie al patto siglato, si riappropria del sito archeologico di Termitito con l’impegno di rendere giustizia a questo importante patrimonio culturale, occupandosi sia della conservazione fisica che della sua trasformazione in uno spazio accessibile. Ogni pietra ha una storia da raccontare, e oggi quella storia può finalmente tornare a parlare. Grazie alla volontà congiunta delle istituzioni e al coinvolgimento della comunità, questo angolo nascosto della Basilicata si prepara a risplendere come merita.

L’importanza della scoperta

Il comune di Scanzano Jonico ha firmato un protocollo d’intesa con la Soprintendenza della Basilicata con l’obiettivo di aprire una strada ad iniziative concrete. Eventi culturali, percorsi didattici, collaborazioni con scuole e associazioni sono solo alcune delle idee che faranno in modo di rendere Termitito un punto di riferimento per i cittadini e gli appassionati di storia. L’idea è di poter riuscire ad avvicinare i giovani attraverso iniziative ad hoc proprio per quelle fasce d’età.

Il sito, oltre a rappresentare un patrimonio archeologico, diventerà uno spazio aperto alla comunità, pronto ad accogliere progetti, laboratori, visite guidate: una vera e propria rinascita che unisce memoria, identità e futuro. Come spiega il sindaco Pasquale Cariello nella nota ufficiale riportata dall’Ufficio Stampa: “Organizzeremo eventi dedicati, coinvolgeremo le scuole per far conoscere ai più piccoli da dove è passata la storia degli antichi romani e valorizzeremo, anche con le associazioni, questo spazio affinché abbia una sua identità”.

Coordinato il consigliere e capogruppo Alberto Marzano che nella stessa occasione dichiara: “Questo posto è stato per troppo tempo dimenticato, io per primo l’ho visitato per la prima volta solo poco tempo fa e questo non deve più accadere. La nostra amministrazione si impegnerà per far sì che le future generazioni vengano a vederlo e a viverlo sin da subito. Ovviamente sarà nostra premura prendercene cura e renderlo ancora più bello”.