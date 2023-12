Nell’antico regno dei Faraoni: l’esperienza che ti farà viaggiare nel tempo

Fonte: CHINE NOUVELLE/SIPA / IPA Alla scoperta di Tutankhamun – The Immersive Exhibition visibile al GEM, Grande Museo Egizio di Giza

Un’esperienza immersiva che porta nel passato, quello lontanissimo dell’antico regno dei Faraoni: siamo a Giza, dove il Grande Museo Egizio (Gem) ospita Tutankhamun – The Immersive Exhibition in collaborazione con Madrid Artes Digitales.

E non solo la mostra è un vero e proprio viaggio nel passato, ma la location merita tantissimo dal momento che non è ancora ufficialmente aperta se non per questi eventi speciali.

A guardare le immagini i visitatori sembrano venire accolti dentro un sogno, in un’ambientazione che li fa letteralmente immergere nella storia. Durerà tre mesi e vale la pena inserirla tra le tappe di un viaggio se si programma una vacanza in Egitto.

La mostra che ti porta nell’antico regno dei Faraoni

Il viaggio del tempo ha inizio, per intraprenderlo bisogna recarsi al Grande Museo Egizio a Giza, in Egitto. Qui, infatti, in questa struttura che non è ancora aperta del tutto se non per eventi come questo, viene ospitata la mostra Tutankhamun – The Immersive Exhibition: un evento imperdibile, come dimostra il grande successo che ha ottenuto in Europa. Basti pensare che in otto mesi è riuscita a catturare l’attenzione di oltre 300mila visitatori e che viene ospitata in alcune grandi città. A partire da Madrid, del resto è stata realizzata proprio da Madrid Artes Digitales (MAD) e si tratta della loro prima produzione interna, come riporta il sito ufficiale. Si può, poi ammirare ad esempio anche a Barcellona e Vienna, ed è attesa in altri luoghi del mondo.

A Giza ha preso il via nel mese di novembre, non a caso proprio quello durante il quale è stata scoperta più di 100 anni fa la tomba di Tutankhamun (oTutankhamon).

L’esperienza dura circa 30 minuti e, grazie a proiezioni digitali, si fa un vero e proprio salto a ritroso del tempo. La location, come viene raccontato su Condé Nast Traveller, è una stanza buia, all’interno della quale le immagini avvolgono i visitatori e vengono proiettate ovunque, pavimento compreso. A fare da narratore proprio Tutankhamon che ripercorre la sua vita e il suo regno, durato circa una decina d’anni. Dalla sua nascita e dalla creazione della città di Heliopolis, fino ai templi e alla scoperta della sua tomba.

Un viaggio nella storia, da quella del passato più antico, fino a quella più recente con la scoperta della tomba del Faraone: il ritrovamento del primo gradino della scala che accompagnava al suo interno è datata 4 novembre 1922.

Il Grande Museo Egizio, quello che c’è da sapere sulla sua apertura

A eccezione di questi eventi speciali, come la Tutankhamun – The Immersive Exhibition, il Grande Museo Egizio (Gem) dovrebbe aprire i battenti a metà del 2024: un luogo che raccoglierà tantisisme opere, compresa la collezione di Tutankhamon che ne conta circa 5400, a esclusione – a quanto pare – della mummia che resterà a Luxor, nella teca climatizzata all’interno della tomba.

Alcune aree del Gem sono già visitabili, come l’atrio, il museo interattivo per i visitatori più piccoli e la grande scalinata, mentre altre verranno svelate alla sua apertura. Apertura che, sul sito informativo creato e gestito da John Navarre, editore di EgyptTravelBlog.com e conduttore dell’Egypt Travel Podcast, viene stimata poter essere nella tarda primavera 2024.