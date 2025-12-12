Abbiamo selezionato alcuni degli eventi più interessanti e divertenti del weekend (con alcuni che proseguono anche in settimana) in tutta Italia

Con l’avvicinarsi del Natale non soltanto aumentano gli eventi legati alle festività, ma si intensificano anche le occasioni per stare insieme e per celebrare alcuni prodotti stagionali tipici dei territori. Specialità gastronomiche contadine, feste tradizionali che ricorrono, ma anche nuovi eventi nati per consentire di fare acquisti e regali, e anche per godersi il tempo libero in compagnia dei propri cari.

Nel fine settimana in cui si festeggia anche la nomina della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco, abbiamo selezionato alcuni degli eventi più interessanti e divertenti legati al food del weekend del 12, 13 e 14 dicembre (con alcuni che proseguono anche in settimana) in tutta Italia. Ecco dove andare.

Fiera Nazionale del Cappone di Morozzo (CN)

Il 14 e 15 dicembre 2025, il Cappone di Morozzo torna protagonista della piazza con incontri e degustazioni delle pregiate carni ma anche caldarroste e vin brûlé, per vivere l’atmosfera e le tradizioni della storica fiera giunta all’80^ edizione. I capponi di Morozzo sono oggi considerati tra i migliori al mondo per la tenerezza e il gusto della loro carne. Da non perdere.

Maialata 2025 a Motteggiana (MN)

Domenica 14 dicembre 2025, in provincia di Mantova si svolge la 24^ edizione della Maialata, un evento gastronomico tipico della tradizione contadina presso la Sala Polivalente del Parco Comunale “Andreani-Panicalli”. Il pranzo rappresenta un appuntamento consolidato tra le sagre della Lombardia dedicate alla valorizzazione della cucina mantovana, con un menu che celebra le preparazioni legate alla tradizione della lavorazione del maiale. L’iniziativa unisce gastronomia e intrattenimento musicale, proponendo un’esperienza completa per chi desidera trascorrere il weekend all’insegna del gusto e della convivialità.

Le Notti di Santa Lucia a Nurachi (OR)

Dal 12 al 14 dicembre, in occasione delle Notti di Santa Lucia, la cittadina sarda di Nurachi ospita un programma di eventi tra tradizioni, enogastronomia, arte e cultura, con il Mercato di Santa Lucia e le celebrazioni legate al grande falò. In programma anche laboratori gratuiti di ceramica, mostre sartoriali e d’autore, balli sardi, musica, street food e momenti conviviali. La sera, la piazza del paese si scalda con le braci de Sa Chena Manna, dove si potranno gustare grigliate di carne, castagne e vino. E la domenica, alle 11:30 spazio a Cantine in festa e Cantadoris, vini e aperitivi della tradizione nurachese accompagneranno le esibizioni dei migliori cantanti sardi.

Sagra della Polenta e delle Ciammellette a Sacrofano (RM)

Sabato 13 dicembre prende il via la terza edizione della Sagra della Polenta e delle Ciammellette scrofanesi. Si potrà assaporare un piatto tipico invernale e il dolce della tradizione scrofanese, che si preparava con pochi ingredienti e, ancora oggi, si tramanda questa ricetta. Sono in programma numerose iniziative, come i mercatini con prodotti artigianali, musica dal vivo, animazione per i bambini, la casa di Babbo Natale con gli elfi e tante attività per trascorrere una giornata in allegria.

Natale di Roma Borgata Festival

Il 13 e il 14 dicembre a Tor Pignattara si festeggia il Natale con Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate e delle periferie romane: passeggiate, workshop, la classica decorazione dell’albero, il concerto di Natale. Dopo il tradizionale pranzo di Natale, in largo Pettazzoni alle 13:00, la giornata si concluderà con la Tombolata Performativa e anche la tombolata “in famiglia”. Un weekend di eventi, festa e convivialità.

Sagra Zola e Bollito 2025 a Bergamo

Weekend, quello dal 12 al 14 dicembre 2025, all’insegna della tradizione gastronomica bergamasca con la Sagra dello Zola e del Bollito che vuole celebrare i sapori autentici del territorio, dove lo zola cremoso e il bollito saporito sono protagonisti di un menu ricco e genuino. L’evento si svolge all’NXT Bergamo in piazzale degli Alpini, con ingresso gratuito e la possibilità di prenotare il proprio tavolo online.

Artigiano in Fiera a Milano

Dal 6 al 14 dicembre si svolge a Fieramilano Rho Artigiano in Fiera, un viaggio di nove giorni intorno al mondo, tra shopping natalizio e cucine internazionali, giunto alla XXX edizione. Oltre a fare il pieno di regali di Natale originali, l’esperienza si completa con i sapori da tutta Italia e dal mondo, grazie a un’incredibile varietà di prodotti gastronomici, stand culinari, ristoranti e aree ristoro. Quest’anno la manifestazione chiama a raccolta nei nove padiglioni di Fieramilano Rho (uno in più rispetto all’anno scorso), circa 2.800 artigiani provenienti da circa 90 Paesi dei cinque continenti e da tutte le regioni d’Italia.

Castanea Expo 2025 a Firenze

Dal 12 al 14 dicembre, alla Fortezza da Basso di Firenze, si svolge la prima fiera nazionale sulla filiera del castagno. Con 75 gli espositori, la kermesse proporrà mostre, convegni, workshop, laboratori formativi, rassegne della produzione di birre e mieli e l’anteprima delle farine di castagne, degustazioni e show cooking. Una full immersion tra tradizione e innovazione, antichi saperi e nuove tecnologie, prodotti innovativi, nuovi itinerari naturalistici e mappe turistiche lungo i crinali collinari e di montagna delle nostre regioni. Riflettori puntati sulla castanicoltura, sulle mille proprietà benefiche e salutari di questo frutto, sul fascino dei ‘patriarchi’ di castagno, monumenti viventi, testimoni di storie di intere generazioni, di affascinanti civiltà rurali e biodiversità nel solco dello sviluppo economico delle aree interne.

Fiera Regionale del Bovino e della Giora a Carmagnola (TO)

Carmagnola si prepara a celebrare le sue eccellenze agro-zootecniche con un appuntamento di grande rilievo: domenica 14 dicembre 2025 torna la 33^ Fiera Regionale del Bovino di Razza Piemontese e della Giora. In esposizione i migliori capi di Razza Piemontese, eccellenza riconosciuta a livello nazionale per qualità, rusticità e valore produttivo. Grande rilievo anche alla Giora, simbolo della tradizione gastronomica carmagnolese, con degustazione gratuita del panino con cotechino di Giora. Nell’ambito della manifestazione si svolgerà anche la sedicesima Mostra Mercato del Porro Lungo Dolce di Carmagnola, con degustazioni. Per gli appassionati, mercoledì 17 dicembre si svolgerà poi la tradizionale Asta dei Bovini Piemontesi.

Fiera storica del Cappone – San Damiano d’Asti (AT)

Domenica 14 dicembre 2025, torna la storica Fiera del Cappone di San Damiano d’Asti che prevede l’esposizione e la vendita di un migliaio di esemplari di oltre 30 allevatori a cui fa seguito in piazza Libertà l’esposizione di prodotti enogastronomici del territorio seguita dal Pranzo del Cappone presso il Foro Boario, a cura della Pro Loco. La fiera prosegue, come da tradizione, nella mattinata di lunedì 15 dicembre alle ore 8, giorno di mercato.