Dalla Corsa del Cappello alla Giostra Cavalleresca, un luglio di sapori e tradizioni in viaggio tra borghi e piazze abruzzesi

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Nel calendario dell’estate italiana, questo è il momento in cui i borghi si riempiono di luci, tavolate all’aperto e musica che risuona fino a tarda sera. Le sagre di paese celebrano ricette antiche, le feste popolari riportano in vita leggende e rituali, mentre i prodotti tipici di stagione diventano protagonisti tra aromi di brace, calici alzati e piatti condivisi. È il tempo delle serate all’aperto, dei balli sotto le stelle e delle chiacchiere in piazza, con il profumo del mare o dei monti che accompagna ogni incontro. In Abruzzo, tra colline, borghi fortificati e lungomare, ogni fine settimana diventa un invito a fermarsi e assaporare l’estate con calma.

Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate spiccano eventi capaci di unire gusto, storia e tradizione popolare: la storica Corsa del Cappello che anima le vie de L’Aquila, la scenografica Giostra Cavalleresca di Sulmona con i suoi costumi d’epoca e, per chi ama la convivialità attorno a un boccale, l’atmosfera festosa di Un Borgo di Birra a Civitella del Tronto. Queste sono solo alcune delle tappe che disegnano un itinerario enogastronomico e culturale tra le diverse anime dell’Abruzzo, da scoprire giorno dopo giorno lungo tutto il mese.

Luglio in Abruzzo: sagre ed eventi enogastronomici da vivere

Corsa del Cappello – L’Aquila (AQ), dal 3 al 5 luglio 2026.

Evento sportivo e di aggregazione con corse tra rioni e paesi, accompagnato da musica, cinema, dj set e proposte gastronomiche.

– L’Aquila (AQ), dal 3 al 5 luglio 2026. Evento sportivo e di aggregazione con corse tra rioni e paesi, accompagnato da musica, cinema, dj set e proposte gastronomiche. Sagra degli Arrosticini e Pizzafritta – Turrivalignani (PE), dal 3 al 5 luglio 2026.

Sagra dedicata ad arrosticini e pizzafritta con ricche farciture, affiancata da gara di ruzzola e mostra-mercato di artigianato e antichità.

– Turrivalignani (PE), dal 3 al 5 luglio 2026. Sagra dedicata ad arrosticini e pizzafritta con ricche farciture, affiancata da gara di ruzzola e mostra-mercato di artigianato e antichità. Arriva “Un Borgo di Birra” a Civitella del Tronto – Civitella del Tronto (TE), dal 13 al 19 luglio 2026.

Percorso enogastronomico nel centro storico e nella fortezza di Civitella del Tronto, dedicato a birre provenienti da tutto il mondo, tra tradizione brassicola e craft beer.

– Civitella del Tronto (TE), dal 13 al 19 luglio 2026. Percorso enogastronomico nel centro storico e nella fortezza di Civitella del Tronto, dedicato a birre provenienti da tutto il mondo, tra tradizione brassicola e craft beer. Sagra della frittella ornanese – Colledara (TE), dal 16 al 19 luglio 2026.

Sagra serale a Ornano Grande con stand di prodotti tipici, protagonista la frittella ornanese farcita con salumi e salsa ai funghi, accompagnata da spettacoli e musica.

– Colledara (TE), dal 16 al 19 luglio 2026. Sagra serale a Ornano Grande con stand di prodotti tipici, protagonista la frittella ornanese farcita con salumi e salsa ai funghi, accompagnata da spettacoli e musica. Sagra del Baccalà di Sant’Omero – Sant’Omero (TE), dal 19 al 25 luglio 2026.

Sagra incentrata esclusivamente sul baccalà cucinato in diverse varianti, abbinato ai vini locali, musica, balli e stand aperti anche a pranzo.

– Sant’Omero (TE), dal 19 al 25 luglio 2026. Sagra incentrata esclusivamente sul baccalà cucinato in diverse varianti, abbinato ai vini locali, musica, balli e stand aperti anche a pranzo. Sagra del Calzone a Scapriano – Teramo (TE), dal 20 al 26 luglio 2026.

Sagra del calzone con numerose specialità tipiche, dagli arrosticini alle olive all’ascolana, animata ogni sera da musica dal vivo, teatro e balli.

– Teramo (TE), dal 20 al 26 luglio 2026. Sagra del calzone con numerose specialità tipiche, dagli arrosticini alle olive all’ascolana, animata ogni sera da musica dal vivo, teatro e balli. Sagra de lu stennmass: i sapori di un tempo – Roseto degli Abruzzi (TE), dal 22 al 26 luglio 2026.

Manifestazione enogastronomica a Cologna Paese con piatti tipici teramani, dalle carni ai dolci, accompagnati da musica dal vivo e animazione.

– Roseto degli Abruzzi (TE), dal 22 al 26 luglio 2026. Manifestazione enogastronomica a Cologna Paese con piatti tipici teramani, dalle carni ai dolci, accompagnati da musica dal vivo e animazione. Sagra di Sagne e Ceci a Francavilla al Mare – Francavilla al Mare (CH), dal 23 al 26 luglio 2026.

Sette serate di festa a Francavilla al Mare con la Sagra di Sagne e Ceci, all’insegna di musica e divertimento.

– Francavilla al Mare (CH), dal 23 al 26 luglio 2026. Sette serate di festa a Francavilla al Mare con la Sagra di Sagne e Ceci, all’insegna di musica e divertimento. A cena con i Bizantini a Crecchio – Crecchio (CH), dal 24 al 26 luglio 2026.

Percorso culturale ed enogastronomico nel borgo medievale di Crecchio, tra il castello e le vie del paese, che rievoca la memoria della civiltà bizantina.

– Crecchio (CH), dal 24 al 26 luglio 2026. Percorso culturale ed enogastronomico nel borgo medievale di Crecchio, tra il castello e le vie del paese, che rievoca la memoria della civiltà bizantina. Giostra Cavalleresca di Sulmona – Sulmona (AQ), dal 25 al 26 luglio 2026.

Rievocazione storica a Sulmona con giostra cavalleresca a scontri diretti, assegnazione del Palio e corteo storico che precede le gare in piazza Maggiore.

– Sulmona (AQ), dal 25 al 26 luglio 2026. Rievocazione storica a Sulmona con giostra cavalleresca a scontri diretti, assegnazione del Palio e corteo storico che precede le gare in piazza Maggiore. Sagra enogastronomica a Controguerra – Controguerra (TE), dal 28 luglio al 2 agosto 2026.

Sagra a Controguerra con numerosi piatti tipici abruzzesi, dai fagioli e cotiche agli arrosticini e dolci, accompagnati dai vini del territorio.

– Controguerra (TE), dal 28 luglio al 2 agosto 2026. Sagra a Controguerra con numerosi piatti tipici abruzzesi, dai fagioli e cotiche agli arrosticini e dolci, accompagnati dai vini del territorio. Incontro di Folklore Internazionale – Penna Sant’Andrea (TE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Festival di folklore internazionale a Penna Sant’Andrea con gruppi italiani e stranieri, legato alla tradizione del “Laccio d’amore” e arricchito da stand enogastronomici e sagra degli gnocchi.