Fonte: 123RF Ryanair ha lanciato l'abbonamento Prime

Le novità Ryanair non finiscono mai: è stato appena annunciato un nuovo programma di sconti per chi si abbona che, tra i vari benefici, dovrebbe far risparmiare i viaggiatori, ma non solo. Si chiama “Prime” ed è stato ideato dalla compagnia low cost per offrire ai propri soci tutta una serie di vantaggi esclusivi. Oltre alle tariffe scontate, anche posti riservati gratuiti e un’assicurazione di viaggio.

Scopriamo come funziona l’abbonamento, quali sono i benefici di questo servizio, il costo e come iscriversi.

Che cos’è “Prime”, il nuovo abbonamento Ryanair

Ai viaggiatori più assidui, quelli che al termine di un viaggio non vedono l’ora di prenotare il prossimo, Ryanair propone un programma di sconti esclusivo chiamato “Prime”. Questo permetterà ai soci che volano 12 volte all’anno (una volta al mese) di risparmiare fino a cinque volte l’importo del costo dell’abbonamento grazie ai suoi vantaggi. Il servizio è disponibile solamente per i residenti di alcuni Paesi europei, tra cui Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Polonia, Portogallo e Spagna, e ha un numero limitato di iscrizioni, fissato a 250.000 soci. Ciò significa che l’abbonamento risponde alla regola ” first-come, first-served”.

Inoltre, possono iscriversi solo i passeggeri maggiorenni in possesso di un account myRyanair e che abbiano pagato la quota annuale.

Quali sono i vantaggi dell’abbonamento Ryanair

I viaggiatori che decidono di diventare membri del nuovo abbonamento Ryanair Prime, oltre che i compagni di viaggio registrati nello stesso account, possono beneficiare di tutta una serie di vantaggi. Il primo riguarda le tariffe scontate, di conseguenza avrete accesso a offerte esclusive riservate agli abbonati per tutto il periodo (ossia un anno) sui voli operati dalla compagnia di bandiera irlandese.

Il secondo vantaggio riguarda i posti a sedere: se chi non vuole pagarlo extra deve affidarsi all’assegnazione casuale, i membri Prime potranno riservare fino a 12 posti a sedere gratuiti per volo nelle file designate. Infine, uno dei benefici più vantaggiosi è sicuramente quello che riguarda l’assicurazione di viaggio: avrete a disposizione una copertura per cancellazioni dovute a malattia o infortuni, ritardi e smarrimento bagagli.

In generale, inoltre, secondo le stime dichiarate dalla compagnia, gli abbonati Prime che volano 12 volte all’anno risparmieranno fino a 420 euro (oltre 5 volte il costo dell’abbonamento). Se invece volerete solo 3 volte all’anno, risparmierete comunque 105 euro, un importo superiore al costo dell’abbonamento.

Quanto costa l’abbonamento Prime di Ryanair e come iscriversi

Il costo annuale dell’abbonamento Prime di Ryanair parte da 79 euro a persona e viene rinnovato automaticamente ogni 12 mesi, a meno che non decidiate di disattivare il rinnovo automatico prima della scadenza. A tale scopo, la compagnia invierà un’email di promemoria 30 giorni prima del rinnovo.

Per iscrivervi, vi basterà entrare sul sito Ryanair. Durante la registrazione, inoltre, potrete aggiungere un “Prime Companion” pagando un’ulteriore quota. Il pagamento avviene in un’unica soluzione e l’abbonamento ha una durata di 12 mesi.

Se una volta iscritti vi rendete conto di aver preso una decisione azzardata, non preoccupatevi: i nuovi iscritti possono usufruire di un periodo di recesso di 14 giorni, durante il quale è possibile annullare l’abbonamento e ottenere un rimborso completo, a condizione di non aver già utilizzato i benefici inclusi in Prime.