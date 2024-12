Romania e Bulgaria in area Schengen dal 1° gennaio: cosa cambia

A partire dall’1 gennaio 2025 sarà ancora più facile viaggiare in Romania e Bulgaria: entreranno ufficialmente in area Schengen. Un traguardo importantissimo e che rappresenta la conclusione di un lungo percorso iniziato con l’adesione all’Unione Europea nel 2007. Ma cos’è l’area Schengen e cosa cambia effettivamente per i viaggi da e per questi due Paesi?