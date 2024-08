Si trova a Roma ed è il migliore hotel di lusso del mondo

Aperto lo scorso anno, il Bulgari Hotel Roma è l'albergo di lusso migliore al mondo nel 2024: l'orgoglio degli assessori per la capitale e il successo di questa partnership

Fonte: BVLGARI La terrazza del Bulgari Hotel Roma

La Città Eterna diventa ancora più brillante grazie allo sviluppo che sta attraversando nel settore del turismo e dell’hotellerie: Roma, infatti, nei recenti anni sta vedendo la realizzazione in città di nuovi hotel super lussuosi, come il Bulgari Hotel Roma, grazie al quale oggi la capitale è stata eletta come sede dell’hotel di lusso migliore al mondo.

Scopriamo insieme cosa fa di questo hotel il migliore del mondo nell’anno 2024 e come è nata la partnership tra Bulgari e Roma.

Dove si trova il Bulgari Hotel Roma

Il Bulgari Hotel Roma trova spazio nel palazzo di Piazza Augusto Imperatore, al numero civico 10: una sede a dir poco monumentale, che l’architetto Vittorio Ballo Morpugo realizzò nell’anno 1936, ma che ha di recente visto un lavoro di ristrutturazione della durata di tre anni durante i quali hanno preso parte al cantiere oltre 300 lavoratori e una moltitudine di artigiani provenienti non solo dall’Italia, ma anche dall’estero.

Nel cuore della Roma più storica, autentica ed elegante, l’hotel del gruppo Bulgari è stato inaugurato nel giugno dello scorso anno, ma non ha impiegato molto tempo a divenire uno dei migliori del Paese, nonché un hotel di fama internazionale per via della sua bellezza e del suo prestigio.

Fonte: BVLGARI

Lo stesso assessore al Turismo della capitale, Alessandro Onorato, ha infatti dichiarato il suo entusiasmo con queste parole: “La partnership del gruppo con Roma è preziosa e vincente, traina la rivoluzione nel settore: fra 3 anni la città avrà il 30% di alberghi di lusso in più”.

Nel dicembre 2023, il Bulgari Hotel Roma era stato incoronato Migliore albergo di lusso del mondo tra tutti gli alberghi che avevano aperto le loro porte ai viaggiatori nel 2023, per opera della community di esperti online del nota come Luxury Travel Intelligence. Oggi, invece, è Virtuoso Travel (il network di altissimo livello nato nel 1951 a Fort Worth, negli USA) a decretare il suo ingresso nell’Olimpo dell’hotellerie eleggendolo Miglior Hotel 2024 di tutto il mondo.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, si dice orgogliosa del risultato raggiunto per Roma come capitale:«L’Italia non finisce di eccellere. Ora anche il miglior albergo del mondo è italiano. È a Roma e non poteva essere altrimenti».

Una partnership vincente

Alessandro Onorato, l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dal Bulgari Roma. Ha elogiato il team e la proprietà per il successo dell’hotel e ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Roma e Bulgari, annunciando progetti futuri entusiasmanti. Il lussuoso Bulgari Hotel Roma, creato da Silvio Ursini, vicepresidente di Bulgari e fondatore della divisione Hotels del gruppo, è stato anche protagonista di un documentario che ha mostrato la sua bellezza e lusso, inclusi dettagli come un’antica statua di Augusto, una spa di lusso, una biblioteca accessibile al pubblico, un ristorante guidato dal rinomato chef a tre stelle Michelin Niko Romito, una terrazza con vista sul Mausoleo di Augusto e camere e suite esclusive.

Onorato ha sottolineato che il successo dell’hotel Bulgari è un riconoscimento importante per Roma, evidenziando il cambiamento nel settore del lusso nella città. L’assessore ha anche aggiunto che la città di Roma sta vivendo una crescita significativa nel settore turistico, con un aumento del 45,2% nel 2023 rispetto al 2022, prevedendo che i numeri continueranno a migliorare nel 2024, con la capitale che diventerà sempre più un’importante destinazione nel settore del lusso e del turismo in Europa.