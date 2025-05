Vivi il Far West alle porte di Roma con COLT: tre giorni di gioco di ruolo immersivo tra saloon, duelli e trame da film western

Dal 9 all’11 maggio, a pochi chilometri dalla Capitale, il silenzio delle campagne laziali verrà infranto dal fragore di colpi a salve, tintinnio di speroni e dall’eco di antichi rancori. A ospitare questa esperienza unica sarà il “Villaggio Western” di Tiziano Carnevale ad Aprilia (LT), dove prenderà vita “Chronicles of Lone Town” (per tutti semplicemente “COLT”), il più grande evento italiano di gioco di ruolo dal vivo a tema western.

Lone Town apre i battenti: un set cinematografico da vivere

L’ambientazione è quella dei grandi film western: oltre quattromila metri quadrati di strutture ricostruite alla perfezione, con saloon, prigione, chiesa, ambulatori, empori e abitazioni d’epoca. Ogni edificio è stato pensato per evocare l’atmosfera del mitico West americano e proporre un realismo quasi cinematografico: Lone Town è un vero e proprio mondo alternativo dove tutto è pensato per far vivere ai partecipanti un’avventura fuori dal tempo.

L’evento è frutto dell’ingegno di Mauro Canavese e dello staff di Spaghetti LARP APS, in collaborazione con il regista Giovanni Bufalini. La loro visione ha dato vita a una narrazione corale che fonde lo spirito epico della frontiera americana con il fascino ruvido degli “spaghetti western”, in un contesto dove il mito si mescola alla leggenda e alla libertà interpretativa dei giocatori.

Un’esperienza aperta a tutti: dal curioso al veterano del LARP

A “COLT” non serve esperienza pregressa nel gioco di ruolo dal vivo, né abilità attoriali o equipaggiamenti costosi. Basta un pizzico di immaginazione e il desiderio di immergersi in una storia collettiva. Ogni partecipante potrà scegliere chi diventare: un uomo di legge, un fuorilegge assetato di vendetta, una cantante da saloon o persino un predicatore dal passato oscuro. A guidarli, un team pronto ad aiutare nella costruzione del personaggio e nell’inserimento nella trama.

La narrazione dell’evento è pensata come episodio di una saga: chi ha partecipato alla precedente edizione ricorderà l’annientamento dei Pinkerton, la cacciata del Ku Klux Klan e le ferite profonde lasciate in una città ora sull’orlo del caos. In questa nuova fase, Lone Town si trova di fronte a un bivio: le scelte compiute dai suoi cittadini determineranno nuovi assetti di potere, alleanze impreviste e scontri che promettono di lasciare il segno.

Realismo e suggestione: dove il gioco diventa cinema

Uno degli aspetti più impressionanti dell’evento è l’attenzione ai dettagli. Gli edifici sono costruiti nel rispetto dell’architettura dell’epoca, mentre l’illuminazione serale contribuisce a creare un’atmosfera suggestiva, capace di trasportare i partecipanti nel cuore del XIX secolo. Il saloon, cuore pulsante della città, sarà attivo con una cucina funzionante e veri pasti in stile western. Le scene saranno animate anche da cavalli, presenti sotto stretta supervisione, per garantire la massima sicurezza.

La città sarà chiusa al pubblico esterno e riservata esclusivamente ai partecipanti, per un’immersione totale, priva di interruzioni moderne. Il tutto sarà arricchito dalla presenza di Pietta, storico produttore italiano di repliche d’armi a salve, che per l’occasione sarà partner esclusivo dell’evento in Italia.

Una nuova frontiera per il gioco di ruolo dal vivo

COLT non è solo un gioco, è un’esperienza immersiva che fonde storia, narrativa e interpretazione in un contesto unico. I partecipanti saranno protagonisti attivi di una trama in continua evoluzione, con colpi di scena, alleanze improvvise e conflitti accesi degni del miglior film di Sergio Leone.

Che siate appassionati di LARP, fan del western o semplici curiosi in cerca di un’avventura fuori dall’ordinario, Lone Town è pronta ad accogliervi. I biglietti sono ancora disponibili sul sito ufficiale dell’evento: il West vi aspetta.