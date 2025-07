Getty Images La Locomotion No 1 si prepara agli eventi di Railway 200

La prima stazione ferroviaria al mondo, quella di Heighington, nella contea di Durham, in Inghilterra, costruita lungo la prima ferrovia passeggeri a vapore al mondo stava per sparire, ma grazie a un intervento, ed è stata salvata dal degrado e presto riaprirà al pubblico, che potrà visitarla, e ai passeggeri. Il merito è della Hitachi Rail e dell’associazione Friends of Stockton & Darlington Railway che si sono accordati per riportare a uno stato di conservazione ottimale un luogo storico che rischiava di sparire.

La stazione ferroviaria più antica al mondo

Risalente al 1826, la stazione di Heighington è ampiamente riconosciuta come la prima stazione ferroviaria al mondo. Progettata per la pionieristica Stockton & Darlington Railway (S&DR), fu il primo edificio dedicato sia al servizio di locomotive sia al servizio passeggeri, gettando le basi per l’infrastruttura ferroviaria moderna della Gran Bretagna.

Il sito introdusse innovazioni chiave, tra cui la prima piattaforma ribassata conosciuta per servire i pendolari ferroviari regolari e un edificio della stazione posizionato direttamente lungo i binari. Heighington è anche storicamente significativa in quanto luogo in cui la Locomotion n. 1, una locomotiva a vapore progettata e costruita nel 1825 da George e Robert Stephenson, la prima locomotiva a vapore adibita al trasporto di linea, fu posizionata per la prima volta sui binari nel 1825, un anno prima dell’apertura della stazione. Venduto dalla British Rail nel 1970, l’edificio divenne un pub prima di cadere in disuso. Nel 2024, è stato inserito nel Registro dei Beni a Rischio dall’ente nazionale britannico Historic England.

@R. Goad

I 200 anni della ferrovia

Salvare questo sito storico di importanza mondiale era fondamentale in vista del bicentenario della Stockton and Darlington Railway e dell’anniversario della nascita della ferrovia moderna che cade proprio nel 2025. Ma anche in vista del viaggio della replica della Locomotion n. 1 che avverrà lungo la tratta Stockton-Darlington il 26, 27 e 28 settembre, che transiterà proprio dalla stazione di Heighington.

Rachel Evans, direttore delle risorse umane per il Regno Unito e l’Irlanda di Hitachi, ha dichiarato: “Hitachi è immensamente orgogliosa di contribuire a salvare Heighington, la prima stazione ferroviaria al mondo, e di restituire qualcosa alla comunità locale che ci ha sostenuto fin dall’apertura del nostro stabilimento di Newton Aycliffe nel 2015”.

L’ente benefico Friends of Stockton & Darlington Railway non si concentra solo sulla conservazione del passato, ma sta anche sviluppando progetti per il futuro della stazione di Heighington, tra cui quello di incoraggiare il turismo ferroviario nella zona e di collegare due importanti musei del treno, il Locomotion di Shildon, nella contea di Durham, inaugurato nel 2004 dall’allora primo ministro Tony Blair e ampliato nel 2025, proprio in occasione dell’anniversario, con un secondo edificio che ospita una parte della collezione nazionale, e l’Hopetown Darlington, noto anche come Head of Steam o Darlington Railway Centre and Museum, un museo ferroviario all’interno dell’ex edificio della stazione ferroviaria di North Road sul percorso del 1825 della Stockton and Darlington Railway. Il museo ospita un grande modello della ferrovia Stockton & Darlington che manda in visibilio tutti gli appassionati di trenini.

Getty Images

Gli eventi per Railway 200

Contribuire a salvare la prima stazione ferroviaria al mondo rientra nel più ampio sostegno di Hitachi Rail alle celebrazioni dei 200 anni dalla nascita della ferrovia moderna, un evento che prende il nome di Railway 200, una celebrazione nazionale nel Regno Unito che celebra il 200° anniversario della ferrovia moderna. Commemora l’apertura della Stockton & Darlington Railway il 27 settembre 1825, la prima ferrovia pubblica al mondo a utilizzare locomotive a vapore e considerata l’inizio dell’era ferroviaria moderna. Gli eventi sono iniziati già a gennaio, e comprendono un programma di eventi in tutto il Paese per un anno intero.

Il prossimo 4 ottobre, per esempio, si terrà una giornata di “porte aperte” della fabbrica Hitachi Rail’s Newton di Aycliffe, durante la quale si potranno ammirare la Locomotion No.1, la prima locomotiva a vapore al mondo a trasportare passeggeri su una ferrovia pubblica, che torna nel Nord-Est dell’Inghilterra dove ha fatto la storia nel 1825, una mostra interattiva sul settore ferroviario e tour della per vedere da vicino i primi treni di Hitachi.