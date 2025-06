iStock Vista su Firenze dal Forte Belvedere

È uno dei punti panoramici più belli di Firenze quello offerto dal Forte San Giorgio, meglio conosciuto come Forte Belvedere. Costruito a partire dal 1590 su progetto di Bernardo Buontalenti per volere di Ferdinando I de’ Medici, ha ospitato per anni diverse mostre contribuendo a sancire la città come piattaforma importante nel panorama artistico internazionale. Qui, infatti, sono state allestite anche le mostre con le sculture di Henry Moore, che nel 1972 fece registrare 350mila presenze, e quella dedicata ad Arnaldo Pomodoro del 1984.

Dal 24 giugno 2025, invece, il suo destino cambia: non più solo sede di mostre temporanee, ma centro culturale con una proposta multidisciplinare capace di coniugare storia, paesaggio, arte contemporanea e musica.

La storia del Forte Belvedere a Firenze

Il Forte Belvedere è un esempio di architettura militare risalente al tardo Cinquecento, caratterizzato dall’assenza di torri e da una pianta poligonale con angoli sporgenti per il posizionamento delle artiglierie. In origine, il forte fu realizzato al limitare del Giardino di Boboli per proteggere la residenza medicea di Palazzo Pitti.

Il belvedere del forte, che non subì mai un assedio, già alla fine del Settecento fu accessibile ai fiorentini che, oggi, lo considerano uno dei luoghi più belli dove godere di una vista mozzafiato su Firenze. Data la sua importanza storica, nel 1901 il Forte Belvedere fu incluso nell’elenco redatto dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti quale edificio monumentale da considerare patrimonio artistico nazionale.

Sotto la gestione di Fondazione Mus.E, ossia il circuito che amministra per il comune i musei civici, l’edificio ospiterà eventi durante tutta l’estate quali musica dal vivo, presentazioni di libri, conferenze e iniziative artistiche.

Gli eventi in programma al Forte Belvedere

Dal 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni, patrono della città, fino al 15 ottobre, il Forte Belvedere ospiterà tantissimi eventi promossi dalla Fondazione Mus.e. Come ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Firenze, Giovanni Bettarini: “Nessuna mostra è in programma, perché l’idea è quella di presentare al pubblico un calendario dinamico di appuntamenti giornalieri, anziché puntare su un solo, grande evento di richiamo, per sperimentare nuove forme di fruizione e coinvolgimento del pubblico per il quale il Forte Belvedere deve tornare a essere un luogo familiare, con il quale avere consuetudine”.

Tra le iniziative più attese c’è sicuramente la riattivazione della caffetteria panoramica, ribattezzata Belvedere Firenze, con nuovi spazi dedicati agli eventi culturali tra cui concerti e talk, oltre al potenziamento del bookshop. La caffetteria, che riaprirà nei locali delle terrazze il 30 giugno, sarà accessibile tutti i giorni anche oltre l’orario del museo.

Tra le principali novità dell’estate 2025, evidenziamo la rassegna “Forte in Musica”, con un ricco calendario di concerti che cominceranno a partire dal 2 luglio.

Il Forte Belvedere sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 20:00, con possibilità di chiusure posticipate in caso di eventi. L’accesso sarà gratuito per i residenti di Firenze, mentre tutti gli altri visitatori potranno accedere alle attività culturali e alla struttura pagando un biglietto intero al costo di 5 euro, mentre il ridotto 3 euro.