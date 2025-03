Fonte: IPA/123RF Il viaggio in Italia di Carlo e Camilla, le tappe

La Regina Camilla e il Re Carlo saranno in Italia dal 7 al 10 di aprile, un viaggio che era già stato annunciato ma solo ora è stato ufficializzato ed è stato comunicato anche il programma della loro prima visita ufficiale in Italia dall’incoronazione.

Le tappe del viaggio di Carlo e Camilla

Il viaggio di Re Carlo III e della Regina Camilla toccherà diverse tappe significative.

Prima tappa nella Città del Vaticano

Innanzitutto, il tour ufficiale toccherà la Città del Vaticano (si spera che entro quella data il Papa starà meglio e sarà dimesso dall’ospedale Gemelli e potrà accogliere i Reali). L’8 aprile è previsto, infatti, un incontro tra il Sovrano e Papa Francesco proprio in Vaticano. Carlo dovrebbe partecipare anche a una celebrazione nella Cappella Sistina dedicata alla tutela dell’ambiente, un tema molto caro a entrambi i Monarchi. Il programma prevede poi che il Re visiti la Basilica papale di San Paolo fuori le mura dove è custodita la tomba di San Paolo. Lo scorso 5 gennaio, in occasione del Giubileo 2025, è stata la Porta Santa della Basilica, l’ultima delle Porte Sante aperte. La Basilica è particolarmente importante perché è la più grande basilica romana dopo quella di San Pietro in Vaticano.

Non è la prima volta che Carlo viene al Vaticano. Come Principe del Galles, ha visitato la Santa Sede in cinque occasioni: aprile 1985, aprile 2005 per il funerale di Papa Giovanni Paolo II, aprile 2009, aprile 2017 e ottobre 2019 per la canonizzazione del Cardinale John Henry Newman. Camilla, in qualità di Duchessa di Cornovaglia, ha accompagnato Carlo nelle visite ad aprile 2009 e aprile 2017. Come Principe di Galles, Carlo è stato ricevuto in udienza da Papa Benedetto XVI durante la visita del 2009 e da Papa Francesco durante le visite del 2017 e 2019. Nel 1982 ha anche incontrato Papa Giovanni Paolo II a Canterbury durante la prima visita di un Papa su suolo britannico.

Seconda tappa a Roma

Carlo e Camilla si fermeranno qualche giorno anche a Roma. Il giorno successivo all’incontro col Papa, infatti, Re Carlo sarà il primo Monarca britannico a parlare davanti al Parlamento italiano, dopo aver incontrato il presidente Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Re Carlo e la Regina Camilla saranno ricevuti anche al Quirinale dal presidente Mattarella con tutti gli onori, compreso il passaggio delle Frecce Tricolori insieme con le Red Arrows, la pattuglia acrobatica della Royal Air Force. Programma, in parte, separato per la Sovrana che in una scuola elementare della Capitale premierà i bambini che hanno partecipato a un concorso di scrittura organizzato del British Council nel suo 80° anniversario.

Terza tappa a Ravenna

La città bizantina sarà l’unica tappa italiana oltre a Roma per i Reali inglesi. Il viaggio ufficiale dei Reali britannici in Italia si concluderà, infatti, il 9 e il 10 aprile a Ravenna, dove la coppia prenderà parte ad alcuni eventi culturali, visiterà la tomba di Dante, dove sarà decantato un canto della Divina Commedia, letto in lingua toscana. Subito dopo, la coppia Reale si dividerà, con la Regina Camilla che visiterà il Museo Byron, scoprendo i segreti della vita del grande poeta romantico in Italia e partecipando a un ricevimento per i club di lettura locali, le biblioteche, le librerie e i rappresentanti della sua associazione benefica “The Queen’s Reading Room”.

Re Carlo, invece, visiterà la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, ammirando i mosaici del V e VI secolo e incontrando l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna che mantiene viva questa antica forma d’arte. A seguire, ci sarà un momento istituzionale con un ricevimento ospitato a Palazzo Merlato, in Municipio, per celebrare l’80º anniversario della Liberazione della provincia di Ravenna dall’occupazione nazi-fascista da parte delle Forze Alleate, avvenuta il 10 aprile 1945 (e a ottant’anni esatti dal giorno della visita delle Loro Maestà). I Reali si affacceranno anche dal balcone del Comune sul quale saranno issate insieme la bandiera italiana e quella del Regno Unito.

Carlo e Camilla celebreranno anche la cucina tradizionale dell’Emilia-Romagna e i prodotti di eccellenza della regione in occasione di un festival. Il Re incontrerà gli agricoltori locali, le cui terre e colture sono state gravemente colpite dalle inondazioni che hanno interessato la zona di Ravenna negli ultimi anni. La visita istituzionale in Italia dei reali terminerà con quest’ultima tappa, dopodiché il Re la Regina ripartiranno direttamente per Londra.