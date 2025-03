Perché il Ramadan è il momento migliore per visitare questi Paesi

Fonte: iStock La meravigliosa costa dell'Oman

Il Ramadan, il mese sacro del digiuno per i musulmani, rappresenta un momento di profonda spiritualità, condivisione e celebrazione che trasforma la vita quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo. Per i viaggiatori, visitare un Paese a maggioranza musulmana durante il Ramadan può offrire un’esperienza unica, arricchita da tradizioni affascinanti, atmosfere suggestive e un’accoglienza ancora più calorosa del solito.

Marzo in Arabia Saudita: offerte esclusive, eventi emozionanti e tutto lo spirito del Ramadan

Durante il mese sacro del Ramadan, che quest’anno cade dal 1° al 29 marzo, gli hotel di lusso dell’Arabia Saudita propongono tariffe speciali, creando le condizioni ideali per una vacanza premium: ad AlUla, gli sconti sulle sistemazioni di lusso raggiungono il 50-60%, mentre sulla costa del Mar Rosso i prezzi sono ridotti del 15-20%. Un’opportunità unica per chi desidera immergersi nella rinomata ospitalità del Regno, godere di un servizio di altissimo livello ed esplorare i paesaggi mozzafiato e le attrazioni culturali dell’Arabia Saudita in una stagione dal clima piacevole e con meno affollamenti.

AlUla è uno dei migliori luoghi da visitare durante il Ramadan, grazie ai suoi paesaggi spettacolari e ai siti storici straordinari. Marzo vanta condizioni climatiche ideali per visite turistiche e relax, mentre le opzioni di alloggio diventano particolarmente allettanti. I migliori hotel della regione offrono sconti superiori al 50% sulle tariffe standard, per un soggiorno più confortevole e prolungato.

I turisti possono intraprendere un affascinante viaggio alla scoperta delle meraviglie archeologiche, dove la storia delle antiche civiltà prende vita. Hegra, il primo sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO in Arabia Saudita, stupisce con le maestose tombe nabatee, scolpite nella roccia oltre 2.000 anni fa. Altrettanto impressionante è Jabal Al-Fil, o Roccia dell’Elefante, un’enorme formazione naturale di arenaria che ricorda la sagoma di un elefante, diventata un’icona del paesaggio desertico della regione.

Fonte: iStock

Per gli amanti del deserto, fino alla fine di marzo sono disponibili emozionanti tour in Land Rover d’epoca, mentre gli appassionati di natura possono visitare una vera oasi, lussureggiante rifugio verde tra le sabbie dorate, dove li attendono tour guidati e tradizionali incontri per il tè con prelibatezze locali.

Dopo il tramonto, godetevi una visita guidata in notturna a Gharameel, per meravigliarvi di fronte alla vista della Via Lattea, lontano dalle luci della città e abbracciati dalle maestose formazioni rocciose. E per concludere al meglio la giornata, non può mancare una cena accogliente attorno al falò.

Ancora, per chi cerca una fuga rilassante al mare, la costa del Mar Rosso saudita dona un’esperienza indimenticabile: oltre 1.000 isole incontaminate, 500 spettacolari siti per immersioni, 300 specie di coralli e 75 spiagge immacolate.

Durante il Ramadan, magnifici resort proseguono le attività normalmente, ridefinendo al contempo gli standard di ospitalità. È disponibile per gli ospiti un’ampia scelta di alloggi esclusivi, dalle eleganti ville sull’acqua ai capolavori architettonici perfettamente integrati nel paesaggio montuoso. Nel mese di marzo, tariffe speciali con sconti fino al 15% presso Shebara e Desert Rock Resort e fino al 20% presso Nujuma e St. Regis Red Sea Resort.

Ramadan a Dubai 2025

Il Ramadan a Dubai, rappresenta un periodo di riflessione, spiritualità, unione familiare e festeggiamenti. Durante questo mese sacro, la città si anima con una serie di attività pensate per tutte le età, rimane completamente operativa, e i visitatori possono vivere l’esperienza dell’iftar, il pasto serale che interrompe il digiuno, e del suhoor, consumato prima dell’alba. Inoltre, ospita eventi culturali come i mercati del Ramadan, per vivere appieno la ricca tradizione locale.

Inoltre, pullula di decorazioni luminose a tema e le serate diventano vivaci, con famiglie e amici che si riuniscono per rompere il digiuno e partecipare a momento di festa. Molti centri commerciali, come Dubai Mall e Mall of the Emirates, prolungano gli orari di apertura fino a tarda notte per permettere alle persone di fare shopping dopo l’iftar. Anche i trasporti pubblici e le principali attrazioni restano accessibili per chi desidera esplorare la città dopo il tramonto.

Partecipare a un iftar o a un suhoor è uno dei modi migliori per vivere il Ramadan a Dubai. Molti ristoranti e hotel offrono menù speciali, che includono piatti tradizionali come il qamardeen (succo di albicocca), il jellab (bevanda con melassa d’uva e acqua di rose) e il celebre Vimto (una bevanda dolce ai frutti di bosco).

Alcune esperienze da non perdere includono:

Majlis al Dubai World Trade Centre : ideale per iftar e suhoor, con aree dedicate alle famiglie e spazi per la preghiera;

: ideale per iftar e suhoor, con aree dedicate alle famiglie e spazi per la preghiera; Bab Al Shams : un autentico iftar nel deserto, con spettacoli di danza, musica e un tradizionale souk arabo;

: un autentico iftar nel deserto, con spettacoli di danza, musica e un tradizionale souk arabo; Atlantis The Palm – Asateer Tent : un sontuoso buffet di iftar ispirato ai sapori del mondo;

: un sontuoso buffet di iftar ispirato ai sapori del mondo; Armani/Pavilion al Burj Khalifa : un raffinato iftar all’aperto sotto le stelle;

: un raffinato iftar all’aperto sotto le stelle; Dubai Souks Iftar Tour: un tour guidato tra i mercati storici di Dubai, con degustazioni e racconti sulla cultura del Ramadan.

Al termine del Ramadan, si celebra Eid al-Fitr, la “festa della rottura del digiuno”. Nel 2025, dovrebbe cadere tra il 31 marzo e il 2 aprile. È un momento di grande gioia, segnato da preghiere, banchetti e scambi di regali. Durante Eid, Dubai si anima con spettacoli, fuochi d’artificio e celebrazioni in tutta la città.

Il Ramadan in Oman: un’esperienza local tutta da vivere

L’Oman, il Sultanato della Gentilezza, accoglie con calore i visitatori durante il Ramadan. Per rispettare le usanze locali, è importante osservare alcune semplici accortezze, come evitare di mangiare, bere o fumare in pubblico durante le ore di digiuno, non consumare alcool prima del tramonto, e solo nelle aree designate, e vestire in modo rispettoso, soprattutto nei luoghi di culto come nella Grande Moschea del Sultano Qaboos che può essere visitata anche durante il Ramadan nei consueti orari e giorni di apertura riservati ai viaggiatori non musulmani (dalle 8 alle 11, dal sabato al giovedì). Tutto l’Oman è in festa, da Muscat all’antica capitale Nizwa, da Salalah al Musandam.

Anche gli hotel del Sultanato, nel periodo del Ramadan, sono pronti ad accogliere gli ospiti durante il giorno con pasti serviti in aree designate (gli hotel internazionali mettono a disposizione un ristorante per questa ricorrenza) e un’ampia selezione di piatti tradizionali nei ricchi buffet dell’Iftar. Sebbene molti ristoranti locali siano chiusi nelle ore diurne, i supermercati rimangono invece aperti.

Ci sono strutture che propongono un’esperienza esclusiva con il “Layali Ramadan“: ogni sera, gli ospiti possono partecipare a un Iftar d’eccezione, con un buffet ricco di sapori locali e internazionali, tra cui specialità omanite, piatti tradizionali della cucina araba e una selezione di dessert preparati per l’occasione. L’atmosfera è resa ancora più suggestiva dalla musica dal vivo dell’Omani Trio Band e dal suono delicato del liuto arabo, che accompagna gli ospiti durante la cena.

Altri resort permettono un’esperienza più intima con un’ambientazione incantevole sotto le stelle, con un menù à la carte curato nei minimi dettagli. Oltre ai piatti tipici del Suhoor, gli ospiti possono rilassarsi con una selezione di tè aromatici e shisha, godendo di un’atmosfera tranquilla e raffinata e molto altro ancora.

Alla fine del Ramadan, le celebrazioni di Eid al-Fitr trasformano anche l’Oman in un tripudio di colori, festa e condivisione comunitaria. Famiglie e amici si riuniscono per 3 giorni sin dal momento della colazione nelle case che vengono decorate per festeggiare, indossando abiti tradizionali e scambiandosi auguri e doni, un’occasione unica per scoprire la bellezza della cultura del Paese e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera festosa di questa celebrazione.

Fonte: iStock

Le esperienze imperdibili di Abu Dhabi

Infine, Abu Dhabi invita i visitatori a immergersi in una stagione di ricchezza culturale, spirito di comunità e tradizioni senza tempo. Dai monumenti storici agli eventi vivaci, l’emirato offre un mix unico di autenticità ed esperienze arricchenti per vivere appieno lo spirito del Ramadan.

Anche ad Abu Dhabi, infatti, quello del Ramadan è un periodo in cui i visitatori hanno l’opportunità unica di abbracciare la tradizione, connettersi con la comunità locale e sperimentare il vero spirito di questo mese speciale. Che si tratti di esplorare monumenti, concedersi prelibatezze o partecipare a tradizioni antiche, ogni momento trascorso ad Abu Dhabi durante il Ramadan è pieno di calore, scoperta e ricordi duraturi.

Ecco alcune esperienze da non perdere.

Moschea Sheikh Zayed & Museo Light and Peace

Vivete lo spirito del Ramadan partecipando a un iftar comunitario e ammirando l’architettura mozzafiato della moschea illuminata di notte. Il Museo Light and Peace, presso il Centro Sheikh Zayed Grand Mosque, espone reperti e mostre interattive che evidenziano i contributi della civiltà islamica e i valori di tolleranza e pace degli Emirati Arabi Uniti.

Qasr Al Hosn: Ramadan at Al Hosn (1-21 marzo)

Il forte storico, il più antico edificio in pietra di Abu Dhabi, propone un salto nel passato con sessioni di narrazione, spettacoli culturali e attività tradizionali che danno vita alle usanze emiratine durante il Ramadan. Majlis aperti, serate di poesia e concerti dal vivo di oud arricchiscono l’atmosfera festiva.

Manarat Al Saadiyat: Ramadan Arcade (13-23 marzo)

Una celebrazione contemporanea del Ramadan che trasforma elementi tradizionali in esperienze culturali interattive. I visitatori possono godere di mostre, laboratori culturali ed esposizioni artistiche che favoriscono la riflessione e il senso di comunità.

Cultural Foundation: Ramadan alla Biblioteca per Bambini di Abu Dhabi (1-29 marzo)

Le famiglie possono assistere a spettacoli teatrali ispirati al folklore arabo, oltre a sessioni di narrazione e attività a tema Ramadan dedicate ai più piccoli.

Forte Al Jahili: Campionati di Giochi Tradizionali (10-16 marzo)

Un evento vibrante in cui adolescenti e giovani competono in giochi tradizionali emiratini. Organizzato in collaborazione con la Polizia di Abu Dhabi, il campionato preserva il patrimonio culturale promuovendo al contempo il senso di comunità grazie allo sport.

Fonte: iStock

Emirates Palace Mandarin Oriental: Majlis sul Mare

Uno dei luoghi più prestigiosi di Abu Dhabi per il Ramadan, promette un’esperienza culinaria stellata Michelin con piatti firmati Talea by Antonio Guida, Martabaan by Hemant Oberoi, Hakkasan e il nuovo Strawfire. Gli ospiti possono gustare sushi, delizie arabe e sapori internazionali accompagnati da musica strumentale dal vivo e viste mozzafiato sul mare.

Alba Terrace: Majlis sotto le Stelle

Una location all’aperto perfetta per il suhoor, dall’atmosfera tranquilla accompagnata da prelibatezze culinarie fino a tarda notte.

Al Raha Beach: Mercato Notturno del Ramadan

Scoprite i prodotti artigianali, assaporate il cibo di strada locale e vivete la vivace atmosfera del Ramadan sotto le stelle in questo affollato mercato notturno.

Oasi di Al Ain: Harees Ramadan (tutti i venerdì di Ramadan)

I visitatori possono assistere alla preparazione tradizionale dell’Harees, un amato piatto emiratino, e ammirare una mostra che ne illustra la storia, gli strumenti e il significato culturale.

Heritage Village: Ramadan all’Heritage Village (14-21 marzo)

Un viaggio culturale interattivo con laboratori gastronomici, sessioni di narrazione, dimostrazioni sulla preparazione del caffè arabo, osservazione guidata delle stelle e la parata Hag Al Laila, che celebra l’essenza del Ramadan ad Abu Dhabi.

Forte di Al Dhafra: Iftar del Ramadan (3-4 marzo)

Un evento speciale di iftar per enti governativi e istituzioni, che mette in risalto l’ospitalità emiratina, i piatti tradizionali e i momenti di condivisione per rafforzare i legami culturali.

Bait Mohammed bin Khalifa: Before Suhoor Nights (1-15 marzo)

Godetevi le tradizionali sedute a terra, le esperienze nei caffè, i giochi del patrimonio e le esibizioni di musica araba dal vivo nei fine settimana, in un’atmosfera serena pre-suhoor.