iStock Radicondoli, un piccolo borgo in Toscana, ha lanciato un programma contro lo spopolamento

Tra il caos del traffico e delle sirene e gli affitti sempre più alti, città come Roma e Milano possono avere un certo fascino…ma non per tutti. Per chi desidera vivere con calma, seguire il ritmo naturale delle stagioni e riscoprire la vita a misura d’uomo, la chiave potrebbe trovarsi nei piccoli borghi italiani: luoghi ancora poco battuti dal turismo di massa, dove il tempo sembra scorrere più lento e le strade raccontano storie di un’Italia che resiste.

Uno di questi è Radicondoli, sulle colline senesi. Oliveti, vigneti, case in pietra e vicoli medievali mostrano un’atmosfera suggestiva, ma dietro l’idillio toscano, il paese ha conosciuto anni di lento declino demografico. Oggi, grazie all’iniziativa WivoaRadicondoli 3.0, chi decide di trasferirsi qui può ricevere incentivi economici sostanziosi, rendendo il sogno di una vita più autentica più concreto che mai.

Il progetto WivoaRadicondoli 3.0

Anche Radicondoli, come altri paesi italiani, ha deciso di unire le esigenze delle nuove generazioni di lavoratori con quelle della sua piccola realtà locale, che rischia di scomparire. Un tempo, questo borgo della Toscana contava circa 3.000 abitanti; oggi la popolazione si è ridotta a 966 persone, con circa 100 delle 450 abitazioni del borgo vuote.

Per invertire questa tendenza, il comune ha lanciato un programma innovativo: chi compra una casa può ricevere fino a 20.000 euro, più altri 6.000 euro destinati a spese come trasporti e riscaldamento. Dal 2024, il progetto si è ampliato anche agli affittuari, che vedranno coperta metà dei primi due anni di canone, un sostegno concreto pensato per favorire l’insediamento stabile di nuovi residenti.

Il sindaco Francesco Guarguaglini, originario di Radicondoli, ha spiegato alla CNN: “Il nostro approccio è diverso dai noti programmi delle case a un euro. Qui le abitazioni hanno valore e l’incentivo si accompagna a socialità, cultura e servizi, rendendo il borgo realmente vivibile”.

Gli immobili disponibili spaziano dagli appartamenti accoglienti del centro storico, spesso con travi a vista e mattoni originali, a grandi casali immersi tra oliveti e vigneti. I prezzi partono da circa 50.000 euro e arrivano a oltre 100.000 euro. Con l’incentivo completo, acquistare un piccolo appartamento può costare anche solo 30.000 euro. Chi sceglie di affittare beneficia di riduzioni significative: un’abitazione di 60-80 metri quadrati, normalmente 400 euro al mese, scende a circa 200 euro grazie al contributo comunale. L’unico impegno richiesto è la permanenza minima: dieci anni per gli acquirenti, quattro per gli inquilini.

Perché scegliere di vivere a Radicondoli

Borgo fiorente in epoca medievale, un passato testimoniato dalla presenza di archi, palazzi di mercanti e torri-abitazione, fin dagli anni ’50 ha dovuto fronteggiare il problema dello spopolamento. Ora, grazie a iniziative come WivoaRadicondoli 3.0, il paese vuole riportare vitalità e nuove famiglie tra le sue strade.

Dal 2023, il programma ha già favorito 23 compravendite e l’arrivo di circa 60 nuovi residenti, tra italiani e stranieri. Chi trasforma una casa in struttura ricettiva riceve supporto per ristrutturazioni e prestiti, incentivando il turismo e le attività imprenditoriali locali.

Oltre alla bellezza dei paesaggi, Radicondoli offre esperienze culturali e gastronomiche uniche: dalle visite guidate ai laboratori artigianali, dai festival folkloristici alle specialità locali come la cinta senese, la ribollita o i pici fatti a mano. Gli amanti della natura possono approfittare di trekking, percorsi a cavallo e piste ciclabili tra colline, vigneti e boschi. Il borgo, inoltre, vanta una sensibilità ambientale sorprendente: la produzione geotermica locale fornisce energia pulita e redditi al comune, rendendolo uno dei pochi paesi green della Toscana.

Chi decide di trasferirsi può contare anche su servizi aggiuntivi: borse di studio universitarie, voucher per libri scolastici e aiuti per le famiglie, rendendo la vita qui comoda anche per chi arriva con figli. Gli immobili, facilmente consultabili online o tramite un’agenzia locale, includono anche case nel vicino borgo di Belforte, a dieci minuti da Radicondoli, piccolo e tranquillo quanto pittoresco, con bar, minimarket e ristoranti che animano la vita comunitaria.