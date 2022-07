Quali sono le migliori compagnie aeree del mondo

Fonte: 123rf Le migliori compagnie aeree del 20'22 secondo AirlineRatings

Se avete avuto la fortuna di volare a bordo della Business Class di Qatar Airways potete capire perché ogni anno è lei a vincere il premio come migliore classe al mondo.

Perché è la migliore compagnia aerea

La Qsuite – perché si tratta di una piccola suite privata a tutti gli effetti -, brevettata dalla Qatar, non è una semplice poltrona di Business Class. È un ambiente nel quale ci si può rinchiudere, visto che c’è davvero una porta scorrevole che isola il passeggero dal resto del mondo, grazie al quale si ha l’impressione di viaggiare da soli su un aereo tutto per sé. Se non fosse che, di tanto in tanto, l’assistente di volo fa capolino per verificare che il viaggio sia confortevole e in sicurezza.

Per chi viaggia in compagnia, c’è la possibilità, ovviamente, di rimuovere il pannello che separa i due posti della fila centrale e di reclinare il sedile fino a trasformarlo in un vero e proprio letto, con tanto di topper e di piumino d’oca. Viene fornito in dotazione anche un bellissimo pigiama e delle comodissime pantofole.

Per tutte queste ragioni, ha appena vinto il premio assegnato da AirlineRatings come migliore Business Class del 2022.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Ma questa è solo la punta dell’iceberg. La compagnia si è aggiudicata, per il secondo anno consecutivo, anche il primo premio come “Compagnia aerea dell’anno“, oltre a essere stata nominata “Miglior compagnia aerea del Medioriente”.

Gli altri premi assegnati

I premi di AirlineRatings vengono assegnati sulla base di rigorosi criteri di valutazione, decisi da professionisti del settore, con una vasta esperienza nel campo dell’aviazione.

I premi riguardano ogni aspetto del volo. La compagnia che offre la migliore First Class è, invece, la Singapore Airlines, mentre le migliori Economy – c’è anche la Premium, una versione più confortevole della classe economica – quest’anno sono quelle delle Air New Zealand.

Premi anche alle low cost. La migliore del 2022, così come lo era lo scorso anno, è stata giudicata easyJet.

La compagnia aerea con la maggiore attenzione all’ambiente è un’altra mediorientale, la Etihad, dell’Emirato di Abu Dhabi. Quella con il migliore intrattenimento a bordo è Emirates, famosa per il suo sistema Ice che offre ben 5mila canali di film, serie Tv, musica, notizie e giochi, anche on demand. In effetti, se avete mai volato con questa compagnia, concorderete che non si riesce nemmeno a chiudere occhio per tutti i film in anteprima e i programmi imperdibili.

Durante l’Expo di Dubai la compagnia di bandiera dell’Emirato ha anche presentato un sistema di entertainment nel Metaverso.

Infine, il migliore personale di bordo che, pare, si possa incontrare è quello della Virgin Australia. Bisognerà andare per vedere se è vero.