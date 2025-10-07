La nuova offerta lampo di Ryanair per una fuga autunnale in Europa a prezzi bassissimi

La nuova offerta flash di Ryanair vi farà volare nelle città più belle d'Europa dal 9 ottobre al 18 dicembre 2025 a prezzi scontati: da 16,99 euro e 14,99 euro

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato: 7 Ottobre 2025 09:59

La nuova offerta lampo di Ryanair per una fuga autunnale in Europa a prezzi bassissimi
iStock
Anche Vienna tra le mete raggiungibili con l'offerta Ryanair

L’autunno è arrivato, ma chi ha detto che è tempo di restare a casa? Le giornate si accorciano, l’aria si fa più frizzante e l’Europa si colora di tonalità calde e romantiche: il momento perfetto per concedersi una fuga tra arte, cultura e panorami da cartolina. È la stagione in cui le città storiche si accendono di fascino e le destinazioni più amate ritrovano la loro autenticità, lontano dalla folla estiva.

E c’è una buona notizia per chi ha voglia di partire: Ryanair ha appena lanciato una nuova offerta flash autunnale irresistibile. Prenotando entro l’8 ottobre 2025, potrete volare tra il 9 ottobre e il 18 dicembre 2025 con tariffe a partire da 16,99 euro.

Noi di SiViaggia abbiamo selezionato tre destinazioni perfette per vivere la magia dell’autunno europeo, trovando anche offerte ancora più vantaggiose con voli a partire da 14,99 euro.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Autunno Città d'arte Compagnie aeree Itinerari culturali Viaggi Relax