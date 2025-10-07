La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.
Pubblicato: 7 Ottobre 2025 09:59
L’autunno è arrivato, ma chi ha detto che è tempo di restare a casa? Le giornate si accorciano, l’aria si fa più frizzante e l’Europa si colora di tonalità calde e romantiche: il momento perfetto per concedersi una fuga tra arte, cultura e panorami da cartolina. È la stagione in cui le città storiche si accendono di fascino e le destinazioni più amate ritrovano la loro autenticità, lontano dalla folla estiva.
E c’è una buona notizia per chi ha voglia di partire: Ryanair ha appena lanciato una nuova offerta flash autunnale irresistibile. Prenotando entro l’8 ottobre 2025, potrete volare tra il 9 ottobre e il 18 dicembre 2025 con tariffe a partire da 16,99 euro.
Noi di SiViaggia abbiamo selezionato tre destinazioni perfette per vivere la magia dell’autunno europeo, trovando anche offerte ancora più vantaggiose con voli a partire da 14,99 euro.
Vuoi continuare a leggere?
Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.
Hai già un profilo su SiViaggia?
Da Rimini a Vienna
Che ne dite di un weekend tra eleganza imperiale e giardini immersi nelle atmosfere autunnali? Vienna vi aspetta con tanti parchi che, in questo periodo dell'anno, sono perfetti per una passeggiata dalle tinte dorate come Stadtpark, l'Augarten e l'immancabile Schönbrunn. E se dovesse piovere, non preoccupatevi: la capitale austriaca ha diversi musei in cui rifugiarsi. Dovendo sceglierne solo uno, vi consigliamo il Belvedere, ospitato in un maestoso castello barocco, che custodisce al suo interno le più famose opere di Gustav Klimt.
E, se capitate durante i giorni di Halloween, raggiungete il Prater, il luna park più antico d'Europa, per divertirvi tra zombie, streghe e atmosfere da brivido!
Da Milano Bergamo a Liverpool
Gli appassionati della musica sanno che le giuste vibrazioni sono capaci di scaldare anche le giornate più grigie. Ecco perché anche Liverpool è la meta ideale da raggiungere in autunno! In città c'è musica per tutti i gusti perché la scena è vivace e spazia dalle band indie agli artisti jazz, toccando hip hop, blues, dance, house, rock, metal e musica classica.
Oltre ai concerti, da inserire nell'itinerario ci sono tante attività che vi faranno innamorare della città dei Beatles. Attraversate il Mersey in traghetto, godendovi la migliore vista su Liverpool, e visitate il Beatles Museum, il The Beatles Story e, naturalmente, non perdetevi i cancelli e il centro visitatori di Strawberry Field. Potete raggiungere tutti questi luoghi con il Magical Mystery Tour!
Infine, non dimenticate di fare un salto al Baltic Market, dove troverete una vasta selezione di banchi di street food locali e indipendenti.
Da Cagliari a Palma
Preferite immergervi nelle atmosfere mediterranee anche in autunno? Approfittate della nuova offerta lampo di Ryanair per raggiungere Palma con voli a partire da 14,99 euro. In questo periodo dell'anno, la calura estiva lascia il posto a un clima mite e piacevole, perfetto per vivere la capitale delle Baleari all'aperto, esplorando le sue bellezze culturali e lasciandovi incantare dalle sue vie.
L'autunno segna anche il tempo della vendemmia sull'isola: se siete amanti del vino, questo è il momento giusto per contattare i vigneti locali e prenotare una degustazione. Inoltre, durante le belle giornate, i più temerari potranno ancora nuotare e praticare sport acquatici!