L’autunno è arrivato, ma chi ha detto che è tempo di restare a casa? Le giornate si accorciano, l’aria si fa più frizzante e l’Europa si colora di tonalità calde e romantiche: il momento perfetto per concedersi una fuga tra arte, cultura e panorami da cartolina. È la stagione in cui le città storiche si accendono di fascino e le destinazioni più amate ritrovano la loro autenticità, lontano dalla folla estiva.

E c’è una buona notizia per chi ha voglia di partire: Ryanair ha appena lanciato una nuova offerta flash autunnale irresistibile. Prenotando entro l’8 ottobre 2025, potrete volare tra il 9 ottobre e il 18 dicembre 2025 con tariffe a partire da 16,99 euro.

Noi di SiViaggia abbiamo selezionato tre destinazioni perfette per vivere la magia dell’autunno europeo, trovando anche offerte ancora più vantaggiose con voli a partire da 14,99 euro.