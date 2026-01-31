Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

L’Italia si fa amare anche grazie ai sentieri e si regala come grande spazio aperto da vivere passo dopo passo e stagione dopo stagione: a confermarlo è il nuovo Annual Report Italia di Wikiloc, la piattaforma globale di riferimento per chi desidera scoprire e condividere percorsi all’aria aperta.

Il report, dedicato ai dati raccolti nel corso del 2025, ci restituisce una fotografia chiara: il Belpaese si mostra sempre più come un vero e proprio “parco naturale diffuso”, apprezzato da milioni di appassionati che scelgono la natura come spazio di allenamento e libertà.

L’Italia vista dai sentieri: i numeri del 2025

Nel solo 2025, in Italia sono stati condivisi oltre un milione di nuovi percorsi su Wikiloc. Un dato impressionante, che porta il totale dei tracciati italiani disponibili a superare quota sei milioni. A questi si aggiungono più di due milioni di nuove fotografie, scattate lungo sentieri, crinali, laghi, rifugi e vette, che fanno salire a dieci milioni il numero complessivo di immagini condivise in Italia sulla piattaforma.

E non si tratta soltanto di numeri: dietro ogni traccia caricata e ogni GPX scaricato o inviato a un dispositivo GPS, c’è un’esperienza vissuta: una camminata all’alba, una salita impegnativa, un giro in bici tra i boschi, una corsa che tocca paesaggi familiari e insieme sempre differenti.

I percorsi più popolari

Dando uno sguardo al report, notiamo subito il ruolo centrale delle montagne: in particolare, sono le Dolomiti a dominare la classifica dei percorsi più popolari in Italia nel 2025, e si confermano uno dei grandi poli di attrazione per l’outdoor nazionale e internazionale.

Al primo posto si conferma l’itinerario che dal Passo Tre Croci conduce al Lago di Sorapis, uno dei laghi alpini più favolosi, le cui acque color turchese attraggono escursionisti da tutta Italia e dall’estero, affascinati da un paesaggio che appare sospeso tra realtà e immaginazione.

Subito dopo troviamo il sentiero Adolf Munkel in Val di Funes, ai piedi delle Odle: camminare qui significa immergersi in uno degli scenari più fotografati dell’arco alpino, dove le cime dolomitiche si stagliano nette contro il cielo e i prati d’alta quota disegnano un paesaggio che ha fatto il giro del mondo.

Chiude la Top 3 il percorso ad anello delle Cinque Torri, un itinerario che unisce natura, storia e panorami spettacolari: tra guglie rocciose, echi della Grande Guerra e punti di osservazione privilegiati sulla conca di Cortina d’Ampezzo, rimane una delle esperienze più amate da chi frequenta le Dolomiti.

Il confronto con il 2024

Se guardiamo i dati dell’anno precedente, il trend appare ancora più evidente: già nel 2024, il percorso dal Passo Tre Croci al Lago di Sorapis guidava la classifica, affiancato dall’itinerario che da Campo Imperatore sale verso il Gran Sasso e dall’anello attorno alle Tre Cime di Lavaredo.

Nel 2025, però, la spinta verso le maestose vette dolomitiche si fa ancora più marcata: la classifica dei primi tre percorsi più popolari è concentrata tra Veneto e Alto Adige, a conferma di un desiderio sempre più forte di confrontarsi con paesaggi difficili da descrivere a parole.

I percorsi preferiti per ogni attività

Accanto alla classifica generale, il report di Wikiloc mette in luce anche i tracciati più seguiti in Italia nel 2025 per ciascuna attività outdoor: ad esempio, per l’escursionismo, il percorso dal Passo Tre Croci al Lago di Sorapis si attesta ancora una volta come il più popolare.

Nell’ambito della mountain bike, invece, il primato spetta al Grandioso Anello di Ridracoli, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: un percorso lungo e impegnativo, che attraversa grandi foreste e mette alla prova resistenza e tecnica, ma che dona un’esperienza intensa nel cuore della natura.

Per la corsa, il tracciato più seguito resta quello della 100 km del Passatore, la storica ultramaratona che collega Firenze a Faenza, simbolo di resistenza, determinazione e amore per le lunghe distanze.

Nel ciclismo su strada, il più seguito è il celebre Sellaronda, l’anello che tocca alcuni dei passi più rappresentativi delle Dolomiti tra Trentino-Alto Adige e Veneto. Un confronto interessante con il 2024, quando a dominare la classifica era stata la salita al Passo dello Stelvio, con partenza e arrivo a Prato allo Stelvio e passaggio dal Passo Umbrail.

Infine, nel trail running emerge il Naturalmente Vittorio Veneto Ridges Trail 2025 – 20 km, un anello panoramico che si sviluppa tra crinali e colline attorno a Vittorio Veneto.