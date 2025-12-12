Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock San'a', la capitale dello Yemen tra i luoghi più pericolosi

Come ogni anno, International SOS ha pubblicato la mappa aggiornata del rischio globale, la Risk Map, per evidenziare le principali minacce alla sicurezza e alla salute a livello planetario, oltre alle sfide attuali e future che i diversi Paesi dovranno affrontare nel 2026.

Dopo un 2025 complesso, per il prossimo anno il quadro globale appare ancora più articolato, segnato dall’intreccio tra tensioni geopolitiche, conflitti persistenti e nuove vulnerabilità sanitarie in determinate zone del mondo. Se per alcuni Paesi gli indicatori sono peggiorati, risultando i luoghi più a rischio del mondo, per altri si sono visti certi miglioramenti. Vediamo la mappa del rischio mondiale e quali sono le destinazioni più pericolose (e quelle più sicure) per il 2026.

La mappa del rischio per il 2026

La mappa interattiva pubblicata da International SOS, accessibile al pubblico, evidenzia tutti i Paesi del mondo che sono più a rischio sia dal punto di vista delle condizioni mediche sia di sicurezza, basandosi sui principali fattori di salute e di minaccia, insieme alla capacità dei sistemi locali di gestire e mitigare tali rischi.

In particolare, il rischio per la sicurezza riflette le minacce legate ad attività criminali, violenza politica (inclusi terrorismo, insurrezione e guerra) e disordini sociali (inclusi violenza settaria, comunitaria ed etnica), nonché a reati violenti e microcriminalità. Questo valore viene valutato su una scala che va da “Insignificante” a “estremo”. Il rischio medico, invece, viene determinato utilizzando un algoritmo proprietario con oltre 20 punti, dati interni ed esterni e la conoscenza diretta di esperti professionisti medici in tutto il mondo. Le valutazioni in questo caso vanno da “basso” a “molto alto”.

La nuova Risk Map per il 2026 sottolinea che in alcune aree del mondo i rischi per la sicurezza sono aumentati a causa delle tensioni geopolitiche, come in Iran (da livello medio ad alto), Myanmar (da livello alto a estremo) e Niger (da livello medio ad alto).

In Mongolia, invece, si registra un miglioramento, con una riduzione del suo livello di rischio per la sicurezza da medio a basso, grazie alla stabilità nella capitale e ai miglioramenti nella risposta alle catastrofi naturali e nella sicurezza stradale. Il livello di rischio medico per l’India, invece, è passato da variabile a medio, a causa degli standard di assistenza disponibili nelle principali città.

Paesi più pericolosi del mondo

Secondo la mappa del rischio del 2026, i Paesi che hanno un livello di rischio per la sicurezza più elevato (estremo) sono:

In Africa: Libia, Sudan, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Somalia;

In Asia: Yemen, Iraq, Siria, Afghanistan, Myanmar;

Europa: Ucraina.

L’unico Paese nel continente europeo a registrare un livello estremo di rischio legato alla sicurezza è l’Ucraina, a causa della guerra attualmente in essere.

Di questi Paesi, quelli che registrano anche un rischio medico molto elevato, e che quindi risultano i Paesi in assoluto più pericolosi del mondo, sono:

Sudan

Sud Sudan

Repubblica Centrafricana

Somalia

Yemen

Afghanistan

I Paesi più sicuri del mondo

Dall’altro lato, ci sono tanti Paesi che registrano i livelli più bassi di rischio medico e per la sicurezza (basso o insignificante): sono concentrati in particolare in America del Nord e del Sud, in Europa e in Oceania.

Ecco quindi quali sono le destinazioni più sicure in base al continente di appartenenza:

America del Nord e del Sud: USA Canada Cile Uruguay Guyana Francese Curaçao Aruba

Europa Portogallo Spagna Andorra Italia Città del Vaticano San Marino Francia Principato di Monaco Regno Unito Svizzera Liechtenstein Belgio Paesi Bassi Lussemburgo Germania Danimarca Islanda Norvegia Svezia Finlandia Estonia Polonia Repubblica Ceca Austria Croazia Grecia Malta



Asia Emirati Arabi Uniti Taiwan Corea del Sud Giappone



Oceania Australia Nuova Zelanda



Di tutti questi Paesi, quelli con il minor rischio di sicurezza in assoluto (che registrano un livello “insignificante”) e che quindi risultano i più sicuri di tutto il mondo, sono Norvegia, Finlandia, Danimarca, Svizzera, Lussemburgo, Andorra, San Marino, Principato di Monaco, Liechtenstein e Islanda.