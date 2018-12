Trascorrere la sola notte di Capodanno in crociera

editato in: da

Chi cerca un’idea originale per trascorrere la notte di Capodanno può imbarcarsi su una nave da crociera.

Quest’anno ci sono crociere che durano solo la notte di San Silvestro. Altre che durano un paio di giorni o poco più. Giusto per staccare. Senza peraltro spendere troppo.

Sono diverse le compagnie navali che organizzano il Capodanno a bordo di una bellissima e lussuosissima nave da crociera. Ecco quali sono.

Corsica Ferries organizza il Capodanno in Corsica. Si parte il 31 dicembre da Livorno a Bastia e si torna l’1 gennaio 2019. Si sale a bordo della Sardinia Regina dove si dorme e si festeggia tutti assieme con uno splendido cenone a base di pesce (con tanto di aragosta) con il veglione. Costa 230 euro a persona ed è compresa anche la colazione e due pranzi nel ristornate self service della nave.

Con una notte in più si può andare in Crociera sulla Costa Azzurra a bordo della nave Victoria di Corsica Ferries. Si salpa il 30 dicembre da Savona per Nizza e si torna l’1. Si festeggia il Capodanno con il veglione in nave. Costa 330 euro e comprende due pernottamenti con le colazioni, tre pranzi e una cena, oltre al cenone.

La crociera di Capodanno è anche quella di Grimaldi Lines che va a Barcellona, la città della movida per eccellenza. Si può partire il 29 (da Civitavecchia) o il 30 dicembre (da Porto Torres) e si torna il 3 gennaio. Si tratta di una vera e propria crociera, con intrattenimenti a bordo, serate musicali, giochi per i bambini, pranzi e cene. Durante la sosta della nave a Barcellona, sarà possibile per ogni passeggero sbarcare ed imbarcare liberamente. In base al numero di notti a bordo, costano 339 o 279 euro.

Si può trascorrere il Capodanno anche a bordo di una nave della Sardinia Ferries, la Mega Express Two, che salpa il 30 dicembre e torna il 2 gennaio. La crociera è un po’ più lunga. Si parte da Livorno e si arriva a Golfo Aranci. Comprende tre pernottamenti e il cenone di Capodanno con il veglione. Le giornate in Sardegna sono libere e, se si ha la fortuna di trovare bel tempo, si può anche andare in spiaggia. Costa 245 euro a persona.

Sempre di tre giorni è la crociere in Provenza a bordo della Mega Andrea. Salpa da Livorno per Tolone il 30 e si torna il 2 gennaio. Costa 245 euro a persona e comprende tre notti e il cenone di San Silvestro.