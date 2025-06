Molti arrivano qui per esplorare tutta l'Elba ma in realtà il borgo ha molto da offrire: ecco cosa fare a Portoferraio e le spiagge più belle dove tuffarsi

Ci sono luoghi che sanno accoglierti con il profumo del mare e il calore della pietra: Portoferraio è uno di questi luoghi. Sembra quasi un dipinto, creato con la luce rosata dell’alba, quando il sole accarezza le mura medicee e la darsena si specchia in un’acqua che pare di seta. Qui il tempo ha imparato a rallentare, viene spontaneo chiedersi cosa vedere a Portoferraio, per scoprirlo tutto, senza fretta. La risposta la trovi nei vicoli, nelle fortezze che guardano all’infinito, nei dettagli nascosti dietro ad un portone aperto o tra le onde di una caletta chiara. Andiamo a scoprire insieme uno tra i borghi più amati d’Italia e simbolo dell’isola d’Elba: ecco cosa fare a Portoferraio e le spiagge più belle nei suoi dintorni.

Cosa vedere a Portoferraio

Portoferraio è una città fortezza, sospesa tra passato e bellezza ed è il punto d’arrivo per chi parte dalla Toscana con il traghetto. Il borgo marinaro domina una delle isole della Toscana più suggestive e ha molto da offrire. Il centro storico è un labirinto di salite in pietra, scorci panoramici e architetture che raccontano storie di imperatori e marinai. Qui stanne certo, l’impronta medicea si sente ovunque ma sempre con discrezione, come una firma elegante su un’opera d’arte.

Passeggiare a Portoferraio ti darà modo di scoprirne i monumenti, e non sarà solo una lezione di storia ma un esercizio di stupore! Ogni angolo del borgo conserva tracce di grandezza, malinconia ma anche poesia e potere. Lasciati trasportare e perderti tra le mura, sentirai che Portoferraio, così raccolto e maestoso insieme, vuole che tu lo scopra lentamente, come si fa con le cose belle. Tra le tante meraviglie, non puoi assolutamente perdere questi monumenti di Portoferraio dall’effetto wow assicurato!

Il Forte Falcone e la vista che ti lascia senza parole

Costruito da i Medici nel 500, il Forte Falcone domina Portoferraio dall’alto, con le sue mura poderose dei bastioni che sembrano sospesi nel blu. Il bello però, è che non è più solo una fortezza, oggi è un punto panoramico che ti lascerà senza fiato! Da lassù lo sguardo spazia sull’intero golfo e si arriva a scorgere le isole Sorelle.

Forte Stella

Se da una parte c’è forte Falcone dall’altra c’è Forte Stella a proteggere l’isola. Mura possenti e cinque bastioni si aggiungono ad un faro ottocentesco. Una vera e propria struttura difensiva che sembra uscita da un film e che davanti regala un panorama da sogno sul mare.

La Villa dei Mulini e Napoleone

Portoferraio è stato anche il rifugio dorato di Napoleone Bonaparte che proprio qui, visse il suo esilio con stile. La Villa dei Mulini è il luogo che ha saputo conservare l’anima di chi l’ha abitata. Passeggiando tra le sale arredate tra i libri, i dipinti e le porcellane ti sentirai ospite silente nella quotidianità che fu dell’Imperatore. E infine… il giardino vista mare che ti colpirà dritto al cuore.

Le ville romane

La dominazione romana si sente forte e chiara nelle strutture che riemergono dal passato e raccontano quanto l’isola fosse già rilevante in tempi antichi. I ricchi patrizi dell’impero si allontanavano dalla capitale godendosi il mare, pace e un po’ di relax. Tra le più belle da visitare? Villa della Linguella, non distante dall’omonima torre in prossimità della spiaggia delle Ghiaie o la villa delle Grotte che risulta abbarbicata su un promontorio e regala una vista effetto wow.

La Torre della Linguella

Appena fuori dal centro, dove il mare riesce ad accarezzare le mura antiche, la Torre della Linguella si erge tra le rovine di una villa romana. Scoprirai qualcosa di magico in quel contrasto tra pietra e acqua, tra archeologia e silenzio. Questo è il luogo perfetto per chi ama la storia che non fa rumore.

iStock

Il teatro dei Vigilanti

Non potrai fare a meno di fermarti al teatro dei Vigilanti, questa ex chiesa fu trasformata proprio da Napoleone, fermati anche se è chiuso. Ti colpirà perché è un teatro incastonato nel cuore di un borgo fortificato, come se la cultura avesse trovato rifugio perfetto tra quelle mura.

Le spiagge più belle di Portoferraio

Dopo tanta bellezza urbana, non possiamo che dirti essere arrivato il momento di togliere le scarpe e scoprire la spiaggia perfetta con la sabbia più bella. A Portoferraio le spiagge sono una sorpresa continua alcune sono selvagge, altre raccolte come conchiglie, tutte sono incantevoli.

Cala dei Frati è un piccolo segreto nascosto tra le rocce raggiungibile solo via mare, oppure se te la senti con una passeggiata breve ma intensa. L’acqua qui è così trasparente che pare irreale e scoprirai che i pesci ti nuotano accanto, senza timore.

La Spiaggia di Sansone invece, è un quadro impressionista: ciottoli bianchi, mare turchese, pareti di scogli che sembrano scolpite a mano. Ti verrà voglia di rimanerci ore, fino al tramonto quando tutto si tinge di oro.

iStock

Le Ghiaie, se invece cerchi qualcosa di comodo, questa è la spiaggia che fa per te, forse la più famosa con i suoi sassolini bianchi levigati, si trova a pochi minuti dal centro di Portoferraio ed è circondata da una riserva marina protetta. Nuotare qui, tra fondali chiari e pesci colorati, è un viaggio nel viaggio.

E poi, oltre le spiagge di Portoferraio, ti segnalo le calette più nascoste, quelle raggiungibili solo in barca o con una buona camminata se sei un bravo camminatore: Cala telegrafo, tra Capo D’Enfola e Viticcio una delle baie più appartate di Portoferraio, ci si arriva via mare e quando sei sul posto, ti sembrerà di aver conquistato un segreto. Seccione, non lontana dal centro storico di Portoferraio, ci si arriva dopo aver affrontato una lunga scalinata nella roccia, ma lo sforzo ti ripagherà con la vista! Acquaviva, situata poco prima della Spiaggia di Sansone, la raggiungi con una breve passeggiata in discesa trai pini, i l paesaggio è ruvido e autentico, lontano da tutto.

Chi programma una vacanza all’isola d’Elba inizia il suo giro proprio da Portoferraio che incanta all’arrivo con casette colorate, tanta vita notturna e servizi a misura di famiglia.