Natale a Roccaraso in Abruzzo, la meta sciistica numero uno del centro Italia

Roccaraso è una delle maggiori località turistiche di montagna non soltanto dell’Abruzzo, ma dell’intero Appennino.

Meta prediletta degli amanti dello sci del Centro-Sud Italia, mette a disposizione 36 impianti di risalita che si sviluppano lungo un comprensorio sciistico di 160 km di piste da discesa, il comprensorio Alto Sangro.

Da 90 anni, Roccaraso, in provincia dell’Aquila, è la stazione sciistica che la rivista Forbes annovera tra le principali destinazioni per una perfetta vacanza sulla neve. E proprio qui, nel 1929, furono organizzate le prime gare italiane di sci alpino che, tra percorsi di discesa libera e slalom, attirarono partecipanti da diverse località alpine e appenniniche consacrandola culla dello sci alpino italiano.

Roccaraso è talmente famosa che la RAI le ha dedicato il suo primo cinepanettone trasmesso su YouTube intitolato proprio “Natale a Roccaraso”. È anche il primo film per il web. Il film è il frutto di sondaggi condotti sui social, che hanno permesso agli utenti di scegliere direttamente il cast e, in parte, anche la sceneggiatura.

La più vasta area sciistica dell’Italia centro meridionale si sviluppa intorno ai Monti di Roccaraso, un sottogruppo del massiccio del Monte Greco (2.283 metri) al Piano Aremogna e Pizzalto, collegata direttamente agli impianti di Rivisondoli-Monte Pratello (2.012 metri).

A un’altezza di 1.250 metri sugli Altopiani Maggiori, sul comprensorio di Roccaraso nel 1937 fu inaugurato il primo impianto italiano di risalita dopo quello di Cortina d’Ampezzo.

Per chi volesse organizzare una vacanza sulle nevi abruzzesi, la Regione ha creato la app Ski Abruzzo che consente di essere sempre aggiornati sulle località montane, con mappe complete, bollettino della neve aggiornato e le caratteristiche degli impianti di sci nordico, alpino e alpinismo, oltre a indicare i migliori percorsi per le ciaspolate, a fornire informazioni e numeri utili per contattare le scuole di sci e le strutture per il noleggio delle attrezzature sportive.