Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Vista serale dei Musei Reali di Torino

C’è un modo elegante, raffinato e fuori dal tempo per dare il benvenuto alla primavera ed è quello scelto dai Musei Reali di Torino. Oggi, venerdì 11 aprile 2025, i Giardini Reali si trasformano in un palcoscenico en plein air per accogliere la nuova stagione con una serata che unisce arte, storia, natura e suggestioni d’altri tempi.

La Festa di Primavera, in programma dalle 17:30 alle 21:00, è un inno alla bellezza e all’armonia, capace di far dialogare passato e presente in un contesto di straordinario fascino.Protagonisti della scena sono i luoghi più emblematici del complesso museale, a partire dal Giardino di Levante, recentemente restaurato grazie ai fondi del PNRR, che ospita per l’occasione una novità di grande impatto visivo e simbolico: la presentazione della statua allegorica della Primavera, una fedele riproduzione marmorea dell’opera di Simone Martinez.

Un gesto che celebra la rinascita, la vitalità e il legame tra uomo e natura, elementi chiave dell’identità stessa dei Giardini Reali.

Una serata tra arte e danza, nella magia dei Giardini Reali

La Festa di Primavera di Torino non è solo una passeggiata tra fiori e sculture. È un’esperienza immersiva che invita il pubblico a vivere i Giardini Reali in modo del tutto inedito, lasciandosi trasportare dalle atmosfere e dalle musiche di un’epoca lontana.

Dopo la presentazione della statua, il programma prosegue alle 18:15 con uno dei momenti più attesi dell’intera serata: il Gran Ballo Ottocentesco, rievocazione storica curata nei minimi dettagli che vede protagonisti ballerini in abiti d’epoca, impegnati in eleganti coreografie su valzer, mazurke e polke.

Non si tratta solo di una performance artistica, ma di un vero e proprio viaggio nel tempo, in cui i visitatori possono osservare, ascoltare, emozionarsi. Il tutto immersi nella cornice incantata dei Giardini, con il profilo dei palazzi reali a fare da sfondo e la luce del tramonto a colorare ogni istante.

A chiudere la serata, un brindisi collettivo tra siepi, fontane e alberi secolari: un momento conviviale che suggella lo spirito della manifestazione, tra condivisione, cultura e natura. E per l’occasione, sì, sarà anche possibile alzare i calici con un buon vino bianco o rosso.

Info utili per la Festa di Primavera torinese

La Festa di Primavera si svolge oggi, venerdì 11 aprile, con accesso ai Giardini Reali a partire dalle 17:30. Per permettere l’allestimento dell’evento, l’area verde sarà temporaneamente chiusa al pubblico dalle 17:00 e riaperta in coincidenza con l’inizio delle attività. Il biglietto di ingresso ha un costo simbolico di 10 euro, mentre è prevista la gratuità per i bambini sotto gli 11 anni e per le persone con disabilità.

L’ingresso è su Piazzetta Reale 1, nel cuore di Torino, e tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale dei Musei Reali.

In caso di pioggia, le attività previste verranno adattate agli spazi coperti disponibili, senza compromettere l’atmosfera dell’evento.

Chi cerca un’occasione per riscoprire la bellezza della primavera con occhi nuovi, tra arte, eleganza e paesaggi urbani da cartolina, troverà in questa serata un’esperienza preziosa. Ai Musei Reali, la primavera non è solo una stagione: è un gesto, un passo di danza, un’opera d’arte che torna a splendere.