Doha 2026 sarà Capitale del turismo del Golfo: arte, cultura, sport e design per un anno intero di eventi imperdibili nel cuore del Qatar, dove il turismo è sostenibilità

Doha, capitale del Qatar, è stata appena eletta Capitale del turismo del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) per il 2026, succedendo ad Al Ain negli Emirati Arabi Uniti. Un riconoscimento che premia la diversità dell’offerta turistica della città, le infrastrutture moderne e il forte impegno in termini di sostenibilità e innovazione.

La nomina segna un’occasione unica per scoprire Doha in un momento di pieno fermento culturale e turistico, con programmi ed eventi pensati per tutto l’anno. Grazie a questo titolo, la capitale del Qatar si conferma destinazione emergente del Medio Oriente, perfetta sia per chi cerca esperienze culturali autentiche sia per gli appassionati di sport e design contemporaneo.

Perché visitare Doha in Medio Oriente

Il riconoscimento come Capitale del turismo GCC 2026 non è solo un titolo simbolico. Doha si è distinta per l’offerta turistica diversificata e per la qualità delle infrastrutture: l’aeroporto internazionale Hamad, premiato a livello globale, garantisce collegamenti veloci, mentre la Doha Metro & Tram facilita gli spostamenti in città, rendendo ogni visita pratica e accessibile.

Il presidente di Qatar Tourism, Sua Eccellenza Saad bin Ali Al-Kharji, sottolinea che la nomina riflette i progressi compiuti nella costruzione di un ecosistema turistico integrato e sostenibile, capace di competere a livello regionale e internazionale. Visitare Doha nel 2026 significa quindi essere tra i primi a scoprire una città in piena trasformazione, dove architettura contemporanea, tradizione e innovazione si incontrano.

Oltre alle infrastrutture, la città in Qatar offre già oggi esperienze uniche: Souq Waqif, mercato tradizionale di oltre un secolo fa, consente di immergersi nella cultura locale, mentre il National Museum of Qatar, firmato da Jean Nouvel, racconta la storia del Paese attraverso un percorso architettonico e narrativo sorprendente. Per chi ama l’arte, la città propone anche il Museum of Islamic Art di I. M. Pei, il Mathaf: Arab Museum of Modern Art e la Doha Fire Station, oggi spazio espositivo e culturale. Il turismo sportivo ha trovato terreno fertile dopo i Mondiali 2022, con strutture come il 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum e il Lusail International Circuit, accessibili ai visitatori durante tutto l’anno.

Cosa vedere ed eventi da segnare nel 2026

Il 2026 sarà un anno ricco di appuntamenti speciali. Tra le novità più attese, Art Basel Qatar debutterà dal 5 al 7 febbraio a M7 e nel Doha Design District, portando in città una selezione di arte moderna e contemporanea di livello internazionale.

A marzo, il Lusail Stadium ospiterà la Finalissima 2026, lo spettacolare match tra le nazionali campioni in carica di Sudamerica ed Europa. Durante l’anno non mancheranno eventi come il Doha Film Festival, il Qatar International Art Festival, il Qatar Balloon Festival e il Katara Traditional Dhow Festival, appuntamenti che offrono un mix di tradizione, cultura e intrattenimento.

Ogni angolo di Doha, dalla cornice futuristica della West Bay alle vie storiche dei souq, promette esperienze memorabili e visitare la città nel 2026 significa non solo esplorare un territorio in piena espansione, ma vivere in prima persona l’anno in cui Doha sarà sotto i riflettori internazionali, ponendosi come una delle capitali culturali e turistiche più dinamiche del Medio Oriente.