Non sapete ancora come trascorrere la giornata del 2 giugno 2025? Sfruttate l'apertura straordinaria di questi musei per un'immersione culturale gratuita

Fonte: iStock I musei aperti il 2 giugno

Non tutti hanno organizzato un viaggio o un weekend lungo in occasione del 2 giugno 2025. Chi è in Italia e non ha ancora un piano ben preciso su come trascorrerà la giornata, può dedicarla alla cultura e alla scoperta della propria regione. Come? Visitando uno dei tanti musei o parchi archeologici che, in occasione della Festa della Repubblica, aprono gratuitamente le loro porte.

Quali sono le aperture straordinarie da non perdere? Questa la nostra selezione!

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj, Chieti

Il 2 giugno, il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj a Chieti sarà eccezionalmente aperto dalle 8:30 alle 19:30 (con ultimo ingresso alle 19:00). Realizzato all’interno di una villa neoclassica del 1830 e situato su un’altura con vista panoramica sulla città, espone la più importante collezione archeologica abruzzese, con un percorso che privilegia gli aspetti etnici e topografici delle antiche popolazioni regionali.

Museo Archeologico Nazionale, Reggio Calabria

Apertura straordinaria anche per il Museo Archeologico di Reggio Calabria, aperto gratuitamente dalle 9:00 alle 20:00, con ultimo ingresso alle 19:30. Ospitato all’interno di un edificio progettato da Marcello Piacentini e situato proprio nel centro della città, si sviluppa su quattro livelli che raccontano la storia del popolamento umano in Calabria dalla preistoria alla romanizzazione.

Dal livello A, dedicato alla preistoria e protostoria, al livello B, sui santuari della Magna Grecia, passando per il livello C con focus su necropoli e vita quotidiana della Magna Grecia per concludersi al livello D, dove è collocata la sala dei Bronzi di Riace e di Porticello. Infine, il piano seminterrato (livello E), è riservato alle esposizioni temporanee.

Teatro romano, Benevento

In occasione della Festa della Repubblica, anche la Villa Romana di Minori e annesso Antiquarium effettuano apertura straordinaria e ingresso gratuito per tutti i visitatori. Risalente all’inizio del I secolo d.C., la struttura della villa è suddivisa su due livelli, sui quali si possono ancora apprezzare gli ambienti decorati con stucchi e affreschi. L’Antiquarium, invece, situato sulla terrazza dell’edificio superiore, contiene dipinti e materiale romano rinvenuto in altre ville della zona.

Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso

Entrambe le sedi del Museo Nazionale Collezione Salce a Treviso saranno eccezionalmente aperte dalle 10:00 alle 18:00 (con ultimo ingresso alle 17:30). Questa è la vostra occasione per visitare gratuitamente le mostre in corso: presso la sede di Santa Margherita è presente “I colori della musica. Giacomo Puccini e l’arte della pubblicità”, mentre presso quella del Complesso di San Gaetano potrete visitare “Renato Casaro. L’uomo che ha dipinto il cinema, Treviso – Roma – Hollywood” e “Ditelo col Cartellonismo! Aguìn al Museo nazionale Collezione Salce”.

In generale, il museo è unico nel suo genere in Italia perché ospita la più ampia e importante raccolta di grafica pubblicitaria e manifesti storici.

Galleria dell’Accademia, Firenze

In occasione della Festa della Repubblica, la Galleria dell’Accademia di Firenze sarà straordinariamente aperta con ingresso gratuito senza possibilità di prenotazione. Aperta dalle 8:15 alle 18:50, con ultimo ingresso alle 18:20, vi permetterà di ammirare alcune tra le più importanti collezioni di pittura e scultura al mondo. Tra queste citiamo il famosissimo David di Michelangelo, la collezione di modelli e calchi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo, Luigi Pampaloni, e gli strumenti musicali dei granduchi Medici e Lorena, provenienti in gran parte dalle collezioni del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

Museo Archeologico Nazionale, Arcevia

Il Museo Archeologico Nazionale di Arcevia, invece, sarà aperto dalle 8:00 alle 13:00, sempre con ingresso gratuito. Nato nel 1996 e situato nel centro storico del borgo medievale, funge da museo di comprensorio in quanto riunisce i materiali provenienti dal territorio comunale pertinenti a varie epoche, dalla preistoria fino alle soglie dell’età romana.

Il museo è ospitato all’interno del chiostro duecentesco del complesso di San Francesco dove si trovano anche la biblioteca comunale e l’archivio storico, oltre a una mostra permanente dedicata all’arte contemporanea. Lungo le pareti del chiostro potrete ammirare brani pittorici cinquecenteschi che raccontano la vita del santo di Assisi.

Area Archeologica di Poggio Moscini, Bolsena

L’Area Archeologica di Poggio Moscini a Bolsena aderisce all’apertura straordinaria del 2 giugno dalle 8:00 alle 13:30. Qui sono presenti i resti dell’antica città romana di Volsinii Novi, fondata dai romani dopo la distruzione della Volsinii etrusca (l’attuale Orvieto) nel 264 a.C. Questa città si romanizzò rapidamente e divenne un municipium romano.

Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”, Piano di Sorrento

Infine, tra le aperture straordinarie del 2 giugno, vi consigliamo il Museo Archeologico della Penisola Sorrentina intitolato all’archeologo e studioso Georges Vallet, pioniere della ricerca archeologica nell’Italia meridionale. Situati a Piano di Sorrento, la villa e il suo parco fanno parte della vasta produzione architettonica di residenze patrizie che caratterizzò la prima metà del XIX secolo.

L’allestimento del museo racconta sia la penisola come luogo di villeggiatura, come nella prima sezione dedicata alle ville marittime della Penisola Sorrentina e ai pregevoli manufatti rinvenuti sul territorio, che la sua frequentazione fin dai tempi più antichi, mostrando testimonianze materiali risalenti anche all’età preistorica.