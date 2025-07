Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

La Spagna del sud è un vero sogno per chi ama il mare e la vita da spiaggia. Oltre 300 giorni di bel tempo all’anno, chilometri di costa e paesaggi spettacolari da vivere a ritmo lento e rilassato: questa parte della penisola iberica ospita alcune delle spiagge più belle d’Europa, da vedere almeno una volta nella vita. Ci sono le vaste distese sabbiose della Costa de la Luz; i paesaggi vulcanici e selvaggi del Parco Naturale di Cabo de Gata-Níjar; fino ai lidi nascosti della regione di Murcia, e ogni spiaggia ha la sua personalità, il suo tempo e il suo fascino. Ecco una selezione delle migliori spiagge del sud della Spagna.

Spiaggia di Bolnuevo – Murcia

Parte del comune di Mazarrón, Bolnuevo è una lunga spiaggia di sabbia dorata con alle spalle le spettacolari erosioni di arenaria note come “Las Gredas de Bolnuevo”. Questo è il luogo ideale per una passeggiata al mattino presto e, per chi ha voglia di camminare, dalla baia si possono raggiungere a piedi altre spiagge selvagge e ancora meno frequentate.

Cala Arena – Cabo de Gata, Almería

Nel cuore del Parco Naturale di Cabo de Gata-Níjar, Cala Arena è una piccola e appartata cala circondata da scogliere, con acque trasparenti e la sabbia grigia. Il bagno? Assolutamente rigenerante! Vicina al faro di Cabo de Gata e alla scogliera di Las Sirenas, è un luogo magico per una giornata a contatto con la natura.

Cala de Enmedio – Níjar, Almería

Una piccola baia nascosta, raggiungibile solo a piedi o via mare. Cala de Enmedio è una perla del Parco Naturale di Cabo de Gata-Níjar: sabbia chiara, rocce scolpite dal vento e un mare trasparente per un bagno da vivere quasi in silenzio. Un luogo perfetto per disconnettersi dal mondo e ritrovarsi.

Spiaggia de Los Genoveses – Níjar, Almería

Una delle spiagge più emblematiche del Parco di Cabo de Gata. Los Genoveses si estende in una baia ampia, con sabbia dorata e acque calme. Totalmente priva di costruzioni e immersa nella natura, questa spiaggia è quella giusta per chi ama i paesaggi incontaminati e i ritmi lenti. Il panorama circostante, di colline e vegetazione mediterranea, dipinge gli ultimi tratti di un quadro da sogno.

Spiaggia di Matalascañas – Huelva

Situata ai margini del Parco Nazionale di Doñana, questa grande spiaggia è quella più attrezzata, specialmente per le famiglie. Matalascañas è un’ampia distesa di sabbia dorata e mare calmo, ma offre anche numerosi servizi e infrastrutture. Perfetta per praticare sport acquatici, questa spiaggia è il giusto mix di natura e comodità, circondato da un ambiente spettacolare.

Spiagge di Isla Cristina – Huelva

Con oltre dieci chilometri di arenili, le spiagge di Isla Cristina si trovano accanto alle paludi e ai paesaggi protetti dell’omonima Riserva Naturale. Tra le spiagge più note ci sono la Playa de la Gaviota, raggiungibile attraverso un ponte che attraversa una laguna, e la Playa Central, a cui si accede tramite un comodo sentiero. Poco più a est, un itinerario naturalistico permette di passeggiare tra boschi e zone umide. L’area è molto apprezzata anche dagli appassionati di birdwatching, perchè proprio qui trovano un habitat ideale numerose specie.

La particolarità delle spiagge di Isla Cristina è la loro vastità: immense dune di sabbia dorata che si proiettano verso il mare, creando scenari spettacolari.

Spiaggia di La Barrosa – Chiclana de la Frontera

Sette chilometri di sabbia fine e acque pulite, Bandiera blu per la qualità del mare e dei servizi. La Barrosa è una delle spiagge più amate della Costa de la Luz, perfetta sia per famiglie che per coppie o gruppi in cerca di relax. La zona è ben servita ma mai eccessivamente affollata, anche in alta stagione.

Spiaggia di Zahara de los Atunes – Cadice

Ampia, sabbiosa e baciata dal sole, Zahara de los Atunes è una delle spiagge più amate della provincia di Cadice. Con i suoi chilometri di sabbia fine, è il posto ideale per fare lunghe passeggiate, e per immortalare tramonti indimenticabili. L’atmosfera è tranquilla e sospesa, con ottimi chiringuitos dove gustare pesce fresco, come il celebre tonno rosso della zona.

Spiaggia di Bolonia – Cadice

Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. La spiaggia di Bolonia, vicino a Tarifa, è celebre per le sue dune naturali, le acque cristalline, e per i resti archeologici della città romana di Baelo Claudia, visibili a pochi metri dalla riva. Poco urbanizzata e con un paesaggio mozzafiato, questa spiaggia è perfetta per chi cerca orizzonte e apertura, lontano dalla folla.

Spiaggia di Valdevaqueros – Tarifa

Un angolo di libertà a tutti gli effetti, tra vento e mare. Valdevaqueros è la spiaggia simbolo del kitesurf e windsurf a Tarifa. I suoi panorami selvaggi, le dune mobili e il mood giovane e internazionale la rendono una delle mete preferite dagli sportivi e da chi cerca un luogo di natura e divertimento.