Dal 3 maggio al 9 novembre 2025 l’Italia si anima per l’iniziativa Monumenti Aperti che accende i riflettori su 800 tesori del nostro patrimonio culturale. 19 regioni coinvolte, 87 città e un viaggio emozionante pronto a farci scoprire delle meraviglie del Belpaese che meritano di essere visitate.

Monumenti aperti 2025: tema e programma

Il tema dell’edizione 2025, “Dove tutto è possibile“, è un vero e proprio invito a sorprendersi. Scopriremo luoghi familiari con uno sguardo nuovo e ci lasceremo conquistare da angoli nascosti e poco conosciuti. Ogni monumento, ogni sito, racconta non solo la propria storia, ma anche quella delle comunità che lo hanno vissuto, custodito e tramandato con passione. L’iniziativa propone 2 momenti principali: nel primo gli occhi saranno puntati sulla Sardegna con 60 comuni coinvolti e affiancati poi a Benevento, Chieti, Cosenza, Perugia e l’Ecomuseo Casilino di Roma. In autunno il viaggio si sposta a tutto il resto della Penisola spaziando da Trieste a Siracusa passando poi per numerose città d’arte quali Torino, Venezia, Ferrara e Palermo. Ogni tappa? Un tesoro unico: dal teatro romano di Chieti alla basilica sotterranea di Porta Maggiore a Roma fino al ghetto di Venezia passando poi per palazzo dei diamanti a Ferrara. E che dire della Necropoli punica di Tuvixeddu a Cagliari o del museo Virgilio di Mantova?

L’evento Monumenti Aperti

Monumenti Aperti è un evento nato in Sardegna nel 1997 e ad oggi ha contato oltre 4 milioni di visite guidate coinvolgendo più di 160.000 studenti e 60.000 volontari che hanno raccontato 2063 monumenti. Il percorso di crescita ha permesso all’evento di arrivare all’edizione 2025 guadagnando negli anni anche riconoscimenti prestigiosi, come il Premio per il Patrimonio Culturale | Europa Nostra Awards dell’Unione Europea. L’evento ha potuto crescere espandendosi lungo tutto lo stivale grazie al sostegno fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una curiosità in più? Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

Elenco dei monumenti aperti regione per regione

L’iniziativa monumenti aperti coinvolge tantissime regioni italiane aprendo le porte da maggio a novembre ad autentiche meraviglie presenti sul nostro territorio. Ecco i dettagli città per città.

Campania

Benevento (BN) – 10-11 maggio

Chiesa di San Domenico

Chiesa dell’Annunciata

Cerreto Sannita (BN) – 17-18 maggio

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli

Chiesa di Sant’Antonio

Chiesa di Santa Maria dei Morti

Chiesa di San Gennaro

Abruzzo

Chieti (CH) – 17-18 maggio

Teatro Romano

Palazzo dei Veneziani (Teatro Vecchio)

Teatro Marruccino

Umbria

Perugia (PG) – 17-18 maggio

Complesso Monumentale di Santa Giuliana

Calabria

Cosenza (CS) – 24-25 maggio

Villa Rendano

Sardegna

Cagliari (CA) – 17-18 maggio

Lazio

Roma (RM) – 23-24-25 maggio

Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro

Museo di Arte Urbana sulle Migrazioni

Magazzino Ufficio Scavi Sistema Direzionale Orientale Sovrintendenza Capitolina

Basilica Sotterranea di Porta Maggiore

Itinerario “Sulle orme degli antichi Romei”

Piemonte

Torino (TO) – 18-19 ottobre

Museo Diffuso della Resistenza

Sacrario del Martinetto

Campo della Gloria – Sacrario della Resistenza / Cimitero Monumentale

Lombardia

Mantova (MN) – 18-19 ottobre

Palazzo d’Arco

Museo Virgilio

Trentino Alto-Adige

Volano (TN) – 25-26 ottobre

Chiesa di San Rocco

Veneto

Treviso (TV) – 18-19 ottobre

Sede del Liceo Artistico – Ex complesso monumentale di Santa Caterina

Venezia (VE) – 18-19 ottobre

Itinerario alla “scoperta” delle pietre d’inciampo nell’antico Ghetto di Venezia

Friuli Venezia Giulia

Trieste (TS) – 25-26 ottobre

Casa del lavoratore portuale

Molise

Frosolone (IS) – 10-11 ottobre

La cinta Sannitica delle Civitelle

Basilicata

Latronico (PZ) – 10-11 ottobre

Percorso tra le installazioni d’arte contemporanea del Parco del Pollino

Liguria

Savona (SV) – 18-19 ottobre

Chiesa della Madonna della Neve

Itinerario “Nel cuore delle Furnaxi: tra sacro e profano”

Vado Ligure (SV) – 25-26 ottobre

Forte San Giacomo

Monumento ai caduti

Quiliano (SV) – 24-25 maggio

Parco S. Pietro in Carpignano (chiesetta e scavi archeologici adiacenti)

Itinerario “Tra Pietre e Memorie”

Emilia Romagna

Ferrara (FE) – 18-19 ottobre

15 monumenti, tra cui Palazzo Schifanoia, Palazzina Marfisa, Prefettura Giulio D’Este, Pinacoteca Nazionale Palazzo dei Diamanti

Sicilia

Palermo (PA) – 18-19 ottobre

Educandato Maria Adelaide, Villa Niscemi, Oratorio di San Lorenzo, Palazzo Comitini, visita teatralizzata al Villino Florio

Siracusa (SR) – 10-11 ottobre

Cripta del Santuario Madonna delle Lacrime

Toscana

Campi Bisenzio (FI) – 25-26 ottobre

Convento delle Bettine

Marche

Montefano (MC) – 25-26 ottobre

Teatro “La Rondinella”

Ciclo Museo

Puglia

Bitonto (BA) – 8-9 novembre